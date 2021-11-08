境內外基金級別總整理 再也不會買錯

買基金的人一定都有切身之痛，常常分不清楚基金級別，例如，XX 全球高收益債券 AT 和 XX 全球高收益債券 AA，都有配息但是差別在哪裡？而且，每間基金公司的代號都不一樣，甲公司 B 級別代表的是配息，偏偏在乙公司 B 級別卻是「後收級別」，讓想省費用的人反而付出更多費用。

基金手續費有分前收型（申購當下付），和後收型（贖回時收取）。許多人以為後收級別不用額外付手續費，可以省下一筆，卻不曉得後收型基金除了「遞延手續費」，還有每天從淨值裡扣掉的「分銷費」，整體的費用反而更高。這篇基金級別總整理，是目前整理最完整的清單，絕對需要立刻收藏！

1. 聯博系列基金這樣選

許多台灣投資人都持有聯博基金，而聯博也因而推出許多不同配息級別，下表讓你一次看明白。非債券基金的配息級別為 AD，累積不配息則選 A。債券型基金中以較高配息為訴求的是 AA，合理配息率選 AT，不喜歡配息的則選 A2。後收基金則是境外為 B、E，境內為 N。

舉例來說，聯博美國收益基金 AA(穩定月配) 級別，配息就比聯博美國收益基金 AT 來的高。

資料來源：「鉅亨買基金」整理。

2. 安聯系列基金這樣選

安聯境外基金 AT 皆是不配息，債券型基金配息的皆為 AM 開頭，配息率高低則是 AMg7 > AMg > AM，配息後基金淨值下降的幅度則是相反。境外的後收級別是 B 開頭，但境內 B 開頭卻是配息級別，而境內後收則是 N、C 級別。例如，安聯收益成長基金 - AMg7 月收總收益類股 (美元) 就是這系列裡，配息率最高的級別。

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3. 貝萊德、PIMCO 系列基金這樣選

貝萊德和 PIMCO 系列的規則較簡單，貝萊德境外基金相對穩定配息的月配息基金選 A6 或非美元選 A8，PIMCO 則是有較高配息版本的 M 月收息強化和合理配息的 M 月收息兩種版本。

貝萊德在台灣以股票型基金為人所知，所以大部分的人會挑選的多是 A2 股份（累積級別），例如貝萊德世界科技基金 A2 美元。PIMCO 則以債券基金聞名，PIMCO 全球高收益債券基金 - E 級類別 (收息股份) 和 M 級類別 (月收息股份) 的差別，前者是季配，後者是月配。

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4. NN (L) 、野村系列基金這樣選

由於野村有非常多系列基金，所以不同分派方式可能會有兩種級別代碼。想要領月配息的人，選擇 X(月配息) 或 TD 級別，想要選累積型的則選 X 或 T 兩種級別。境內基金，則是清楚以中文作為股份區別。NN(L)X()()、野村基金 (愛爾蘭系列)- 美國高收益債券基金 (TD 美元類股)，都是配息級別。

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5. 摩根系列基金這樣選

摩根境外系列基金 A 股為前收級別，想要月配息較高的人可以選擇 A 股 (穩定月配)，或是 A 股 (利率入息)；後收級別則是 F 和 T 級別。境內系列基金則是以中文清楚區分。摩根基金 - JPM 美國企業成長 (美元)A 股 (累計) 是境外股票累積級別，而分派則是年配息版本。

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6. 施羅德系列基金這樣選

想選施羅德配息基金則選 A 開頭後接固定月配或浮動月配，前者的配息較為穩定，而後者則根據市場狀況不同，配息率會有較大的變動。施羅德環球永續增長基金 (美元)A 累積，就是股票型累積級別。

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7. 富蘭克林系列基金這樣選

富蘭克林的基金則可以以”dis” 作區別，有 dis 的為配息級別，acc 則是累積級別，後收級別為 F、G。境內富蘭克林華美系列如果不是以中文區別的話，則是以 A 為累積、B 為配息，N 開頭的為後收級別。例如，富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 波灣富裕債券基金美元 A (acc) 股是境外累積型，A(Mdis) 則為月配息型。

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8. 鋒裕匯理系列基金這樣選

鋒裕匯理系列基金 A 開頭的為前收級別，後收級別為 T、U、B、N 開頭的級別。而境外基金以中文標註有沒有配息，境內則是後綴有 D 則為有配息，有 2 則為累積級別。例如，鋒裕匯理新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) 為境外月配息級別。

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9. 瀚亞、先機、路博邁系列基金這樣選

這三間基金公司相對簡單，瀚亞境外系列沒有後收型，而配息用後綴的數字代表配息率高低。境外系列 A、B 是前收型，後收為 S 級別。先機 L 為前收型，配息與否用中文區別。路博邁不論境內外 T 都是前收級別，配息與否也是用中文區別。

資料來源：「鉅亨買基金」整理。

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大部分台灣起家的境內基金公司級別都有相近的規則，大部分 A 為累積型，B 為配息型，N 開頭則是後收級別。

或者，會以中文清楚區別，例如元大全球股票入息基金 - 新台幣不配息就是累積級別，元大全球股票入息基金 - 新台幣配息則是配息級別。第一金的配息／累積級別則是用中文區別，而有 N 開頭的為後收級別。

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鉅亨精選基金

>>> 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)

>>> 野村基金 (愛爾蘭系列)- 美國高收益債券基金 (TD 美元類股)

>>> 安聯收益成長基金 -AMg7 月收總收益類股 (美元)

>>> 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 波灣富裕債券基金美元 A (acc) 股

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