jpp-KY拓航太布局 入股泰航飛航訓練中心

jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 今 (8) 日傳捷報，繼 10 月底子公司 I-Motor 發表泰國第一款國產電動機車 Vapor 引起廣大迴響後，另一家子公司 Wefly 與泰航簽約，正式入股泰航飛航訓練中心，成為泰國航空人才培訓的重點廠商。

經寶精密是長期深耕於泰國精密金屬加工的老牌台商，近年也成立航太事業，已是 Airbus 駕駛艙航電機構件東南亞獨家代工廠，而旗下子公司 Wefly 則是泰國首家取得歐洲 EASA 國際飛機維修工程師和國際機師認證的訓練學校。

經寶表示，為深入布局泰國的航太產業，Wefly 和泰航結盟，正是入股泰航飛航訓練中心 (TFT，Thai Flight Trainingg)，隨著後疫情時代航太產業復甦的來臨，籌備新的 Nadcap 航太製程認證程序，預計將在明年恢復常軌。

經寶甫公布 10 月合併營收 1.14 億元，月減 0.63%，年減 6.87%，累計前 10 月合併營收 11.23 億元，年增 7.99%，展望未來，經寶強調，在航太、通訊伺服器和電動機車的三大事業體齊發的帶動下，將有望創造更好的營運成績。