抗衡中國一帶一路！拜登明年將啟動全球基建融資計畫

彭博報導，一名美國高級官員周一 (8 日) 表示，拜登政府擬啟動一項全球基礎設施融資計畫，旨在與中國的「一帶一路」抗衡，最快將在明年 1 月宣佈 5 至 10 個大型專案。

「重建更好世界」計畫 (B3W) 旨在抗衡中國的影響，將為專案提供資金和更高水準勞動力，聚焦氣候議題和幫助弱勢群體。

B3W 計畫在全球七大工業國 (G7) 今年稍早的高峰會中發起，之後包括拜登政府副國家安全顧問辛赫 (Daleep Singh) 在內等官員訪問接連訪問南美、非洲國家，就潛在合作專案進行討論，並計劃在未來幾周內再次訪問亞洲。

美國迄今已在塞內加爾、迦納、哥倫比亞、厄瓜多和巴拿馬敲定大約 10 項專案，可能在未來幾個月內啟動。政府官員表示，這些專案以及與亞洲未來的潛在合作案當中，一些備受矚目的項目將優先獲得初期投資資金。

官員表示，美國希望這些專案既能展示「重建更好世界 」理念的可行性，又能讓參與國更妥善評估融資工作的成效。白宮希望這些舉措能夠幫助民主國家對抗中國對外數兆美元的強勢投資，為發展中國家的基礎建設提供資金。

拜登曾表示，希望透過民間企業參與，增加透明度並提供股權融資，來取代國家繁重的債務融資，如此能夠另闢一條更好的發展路徑。

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