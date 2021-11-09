拜登1.2兆基建案過關 開拓重工等機械、建築材料股早盤勁揚

美國眾議院上周五表決通過 1.2 兆美元基礎建設法案後，重型設備製造商開拓重工（Caterpillar）與其他機械類股、建築材料製造公司周一（8 日）紛紛早盤勁揚。

周一早盤，開拓重工 (CAT-US) 漲 4.09%、農業機具設備商 John Deere(DE-US) 漲 2.70%%、柴油引擎廠 Cummins(CMI-US) 漲 0.42%、瀝青和混凝土生產商 Astec Industries(ASTE-US) 漲 7.70%、材料加工機械製造商 Terex Corporation(TEX-US) 漲 2.98%、工程車製造商 Oshkosh(OSK-US) 漲 0.20%。

建築材料方面，美鋼鐵業者 Cleveland-Cliffs(CLF-US) 漲 6.17%、美國鋼鐵 (X-US) 漲 6.42%、建築材料製造商 Martin Marietta Materials(MLM-US) 與 Vulcan Materials(VMC-US) 分別漲 2.89%、4.05%。

Baird 分析師 Mircea Dobre 指出，該法案將提供支持多年設備資本支出週期的資金能見度，將開拓重工列入看漲的「新選股」之列，維持其「優於大盤」（Outperform）的評等，目標價定在每股 290 美元，較上周收盤溢價 41%。

此外，Astec Industries、Terex Corporation、Oshkosh 這三檔股票也被 Dobre 列再看漲「新選股」之中。

以 Matt Elkott 為首的 Cowen 分析師團隊表示，就機械與運輸製造商而言，Wabtec(WAB-US) 與 Cummins 將從該法案中獲得最多實質性收入，而且這些收入要等到明年底或 2023 年初才會開始逐漸減少。

Elkott 表示，隨著對政府支出的信心逐漸增強，私營部門的設備支出可能會提前上升，預估開拓重工在北美的建築設備收入今年將增加 29%、2023 年將成長 12%，並將該公司 2021 會計年度的每股獲利預期從 9.85 美元上調至 10.40 美元，維持優於大盤評等，目標價訂在每股 241 美元。

Elkott 說，Wabtec 大部分收入機會來自該法案的 660 億美元的客運與貨運鐵路、390 億美元的公共交通與 110 億美元的運輸安全項目，給予該股優於大盤評等，目標價訂在每股 99 美元，較上周五收盤溢價 5%，Wabtec 周一早盤上漲 2.79%，每股暫報 96.80 美元。

至於 Cummins，分析師表示該公司最大的契機是來自電網重建與零排放巴士，維持對其優於大盤表現的評等，每股目標價定在 284 美元，較上周溢價 20%。

上周眾議院通過的 1.2 兆美元的基建案，內容包括斥資 1,100 億美元用於公路、橋樑等重大專案，660 億美元用於客運、鐵路，390 億美元用於公共運輸，而 650 億美元用於網路建設。