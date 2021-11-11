全天候營運、罰款都沒用 滯留南加州港口船隻再創紀錄新高

儘管拜登政府已下令重要港口 24 小時全天候營業，但滯留在南加州海岸的貨櫃船的數量，依然在創新紀錄。

根據南加州海事交易所數據，周二 (9 日) 在洛杉磯和長灘港口等待靠岸和卸貨的貨櫃船數量，達到創紀錄的 111 艘，打破了 10 月 21 日報告的 108 艘的前紀錄。

貨櫃已經堆放在碼頭數周等待卸貨，但碼頭工人和卡車司機的短缺，導致了這一過程長期延誤。這些港口擁堵，意味著船舶無法停靠和卸載新貨物。

南加州海事交易所負責人此前表示，在疫情爆發之前，這些港口的積壓船舶數量從未超過 17 艘。而過去幾個月裡，經常能看到 100 艘以上的船隻在這些港口附近徘徊等待泊位。

上個月，這兩個港口表示，他們將開始對每一個留在碼頭上的貨櫃，每天對航運公司處以 100 美元的罰款。港口於 11 月初開始收集數據，並將於 11 月 15 日開始向公司收費。

專家表示，這些費用對解決港口擁堵問題難有效果。全球物流公司 Slync.io 副總裁 Corey Bertsch 指出，問題不是不想搬走，是缺少物理空間。

他補充說，這些罰款只會轉嫁給貨主，他們將不情願地接受運費上漲的事實。如果可行，航運公司會將貨櫃運走，但這是倉庫、卡車和勞動力問題的組合。