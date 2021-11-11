高端WHO團結試驗完成4000人收案 明年首季公布期中數據

高端疫苗 (6547-TW) 今 (11) 日表示，旗下新冠疫苗獲選為世界衛生組織 (WHO) 團結試驗疫苗，已在 3 個國家、超過 40 個試驗中心完成收納 4000 名受試者，預計明年第一季公布期中數據。

WHO 團結試驗疫苗是一項多國多中心、多疫苗、適應性、共享安慰劑、隨機對照的第三期數萬人臨床試驗。高端新冠疫苗是目前唯二入選的疫苗，該試驗由全球科學家和專家組成獨立疫苗優先次序諮詢小組，並選出加入全球團結試驗對疫苗廠。

WHO 在哥倫比亞、馬利以及菲律賓展開團結試驗疫苗收案，目前已在三個國家，超過 40 個試驗中心完成 4000 位受試者收納，最快 2022 年第一季取得期中試驗數據結果。

高端表示，全球新冠肺炎疫情仍未能有效控制，至今全球超過 2.5 億人確診，超過 500 萬人死亡，而 WHO 試驗國家如哥倫比亞與菲律賓，累計確診總數破百萬人，每日平均確診人數約 2000 例。

高端指出，團結試驗疫苗選擇跨越三大洲，進行萬人以上的傳統三期試驗，以取得安全性及針對新冠病毒變異株的保護力相關數據，有助於加速試驗進行，評估具有潛力的候選疫苗。

高端將持續配合 WHO 團結試驗疫苗團隊，目標完成試驗後，取得國際認證，同時解決全球新冠疫苗短缺且分配不均問題。