聯發科布局AI獲國際肯定 投稿6篇全壘打

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (11) 日宣布，今年在國際頂級 AI 會議神經信息處理系統大會 (NeurIPS) 中，投稿 6 篇論文全數入選，錄取率及數量皆打破台灣歷年紀錄，以堅強 AI 研發實力打入國際級研究領域行列。

聯發科表示，NeurIPS 會議收錄的論文代表機器學習領域中最新發展的趨勢和領先技術，獲選研究均來自全球一流學院、研究機構以及頂尖企業，具有廣泛而深遠的國際影響力，受到學術界和業界的廣泛關注。

聯發科補充，公司是台灣論文獲選收錄極少數的企業之一，今年投稿 6 篇論文全數入選，顯示公司 AI 技術尖端實力獲得國際權威的高度肯定，本次成果來自於公司前瞻技術研究單位聯發創新基地 (Mediatek Research)。

聯發創新基地是跨國研究組織，目前台大及英國劍橋兩處設有研究據點，與兩校電資學院密切合作，成果發布在 NeurIPS、ICLR、ICML 等國際一級 AI 期刊，也應用在聯發科不斷智慧化的產品中。

董事長蔡明介表示，聯發科向來重視創新及科技發展的趨勢，長期與全球頂尖大學機構及一流學者合作，投入前瞻領域研究，探索 AI 未知領域機會，期望在公司既有研發基礎上，聚焦更前端的研究能量，讓 AI 研究及應用更普及。

NeurIPS 是一項機器學習和計算神經科學相關的頂級學術會議，自 1987 年舉辦起，吸引學術界和業界的頂尖專家、研究者和從業人員參加，是 AI 研究領域最重要的國際盛事之一。

2020 年參加人數已超過 2 萬人，為當期規模最大的 AI 學術會議，今年 NeurIPS 論文的錄取率為 26%，相對聯發科 100% 全壘打的錄取率，優異表現為公司在人工智慧技術領域的國際地位和發展水準做了最佳的詮釋。