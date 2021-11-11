國際中橡龐貝氏症權利金爭議落幕 被授權方將支付1.8億美元和解金

國際中橡 (2104-TW) 今 (11) 日召開董事會決議，公司及子公司 Synpac 等與 Genzyme 間，就專屬授權 Genzyme 龐貝氏症歐洲及美國地區專利權權利金爭議，達成和解並簽署和解協議，Genzyme 將支付 1.8 億美元和解金。

國際中橡及子公司 Synpac 等專屬授權 Genzyme 「治療龐貝氏症之方法」多項歐洲專利，於 2019 年 6 月 4 日接獲美國仲裁協會 (AAA) 通知，Genzyme 向美國仲裁協會提出仲裁申請，對前述歐洲專利權有所爭議，Genzyme 並於 2020 年針對美國專利權同樣提出仲裁申請。

國際中橡表示，今日與 Genzyme 就 AAA 仲裁達成和解，並簽署和解協議，Genzyme 同意支付 1.8 億美元和解金，以解決雙方所有專利授權爭議，雙方將向美國仲裁協會申請撤回 AAA 仲裁。

先前因 Genzyme 提起歐洲仲裁，國際中橡決定不予認列 2019 年 4 月 1 日起歐洲地區權利金收入，在 Genzyme 提起美國仲裁，明確表達不願意支付 2021 年 7 月 10 日後美國地區權利金後，國際中橡也未認列 2021 年 7 月 10 日後的美國地區權利金收入。