〈熱門股〉加密貨幣助攻、越南廠復工 華擎周漲3成創14年新高

比特幣、以太幣等領軍加密貨幣市值衝高，連帶推升主板、顯卡需求同步升溫，主板廠華擎 (3515-TW) 本周在加密貨幣熱潮再起，加上越南協力廠逐步復工等利多消息激勵下，單周大漲 3 成，最高衝上 254.5 元，創下近 14 年新高。

今年以來加密貨幣熱潮持續發酵，比特幣、以太幣雙雙改寫歷史新高價，更一度讓全球加密貨幣總市值衝破 3 兆美元，達新里程碑，隨著相關應用陸續推出，流通普及性大增，也讓與加密貨幣高度連動的主板廠獲市場青睞。

華擎業務涵蓋主板、顯卡、伺服器、工業電腦 (IPC)，其中，又以主板占營收比重最高，雖然第三季受越南協力廠停工，出貨受部分影響，但 9 月底起陸續復工，本季可望完成復工，顯卡需求則維持熱絡，預期供不應求狀況將一路持續到明年上半年。

華擎也公告，越南協力廠復工進度加速，本月 12 月獲當地政府進一步核可，整體復工率從上月底約 30%，進一步提升 60%，法人也看好，華擎第三季起擴大中國、台灣協力廠支應，相關產能本季也將到位，可望帶動第四季營運重回正軌。

營運方面，華擎第三季受越南委外代工廠停工衝擊，單季純益 4.05 億元，季減 49.08%、年減 16.91%，每股純益 3.36 元，10 月單月純益則達 1.69 億元，年增 96.99%，每股純益 1.4 元，累計今年前 10 月純益 18.14 億元，每股賺 15.49 元。