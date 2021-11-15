南韓前3季電動車銷售倍增 在全球電動車市場排名第7

亞洲第 4 大經濟體的南韓，2021 年前 3 季的電動車銷量出現翻倍成長，和去年同期相比增加 96% 至 71,006 輛，這也讓該國在全球電動車市場排名第 7。

根據韓國汽車科技研究院 (Korea Automotive Technology Institute) 所公布的最新調查數據，該國 2021 年 1 到 9 月期間的電動車 (EV) 銷售數字報 71,006 輛，年增 96%。該銷售數字在全球排行第 7，而排行前 6 名的國家及銷售數字如下：

第 1 名 中國 (176 萬單位)

第 2 名 美國 (272,554 輛)

第 3 名 德國 (243,892 輛)

第 4 名 英國 (131,832 輛)

第 5 名 法國 (114,836 輛)

第 6 名 挪威 (84,428 輛)

在南韓 2021 年 1 到 9 月的新車銷售當中，電動車占比達 5.5%，這個數字雖遜於中國的 9.4%，但也高於美國的 2.3%。

同期間的全球電動車銷量達 301 萬單位，首度突破 300 萬大關。

南韓汽車業龍頭現代汽車集團 (Hyundai) 在該段期間共賣出 159,558 輛電動車，年增 67%，在全球電動車銷售排行第 5。

美國特斯拉在該段期間共賣出 625,624 輛電動車，領先群雄。中國上汽集團以 413,037 輛的成績跟在後頭，接著是德國福斯的 287,852 輛，以及中國比亞迪的 189,751 輛。