波音：貨運市場現況火熱 看好帶來成長動能

過去近 2 年來，全球航空業飽受疫情摧殘，嚴重打擊航空旅遊需求，然而，波音 (Boeing)(BA-US) 執行副總裁 Stan Deal 周日 (14 日) 表示，目前貨機市場非常火熱，相當看好該領域帶來的成長動能。

外媒報導指出，為因應強勁的貨機需求，波音計畫在北美和歐洲新增 3 條 737-800BCF 的改裝線，明年首先於倫敦格域機場 (Gatwick Airport) 開設 1 條，2023 年在加拿大不列顛哥倫比亞省開設 2 條。

疫情以前，全球有大量貨物仰賴客機機腹載運，但在疫情爆發導致客運被迫停飛後，對飛機的需求也逐漸轉向全貨機。

事實上，在疫情期間，許多航空公司貨運量都十分強勁，阿聯酋航空近半年財報顯示其貨運量成長了 39%，幾乎重返 2019 年水準。

Deal 指出，目前波音淨訂單量為 309 架，總訂單量為 720 架，年底前可望迎來更多訂單，並看好強勁勢頭延續至 2022 年，並表示，明年將會是有關成長的一年，波音將生產更多單走道波音 737 Max，隨著海外市場復甦，廣體客機市場也可望持續改善。

Deal 認為，全球疫苗接種率將會是市場復甦的關鍵，繼續推進疫苗接種將有助於建立大眾對於復甦的信心。