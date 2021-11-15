國銀人民幣存款連3減 個人戶連8個月下滑

台灣央行今 (18) 日公布 10 月銀行辦理人民幣業務概況，截至 10 月底，全體國銀人民幣存款餘額 (含 NCD) 共 2354.08 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月續下滑 20.97 億元，減幅 0.88%，呈現連 3 減，並創下 1 年新低，其中，個人戶人民幣存款已連 8 個月下滑。

央行說明，10 月指定銀行 (DBU) 人民幣存款中，法人戶和個人戶均減少，活存和定存也同步減少，其中，又以法人戶減少相對多，主要是因有電子公司將人民幣存款匯出，也有電子公司進行境外交割或是結售換成其他幣別。

央行統計，10 月 DBU 人民幣存款餘額月減 41.16 億元至 2032.14 億元，減幅 1.99%；不過，國際金融業務分行 (OBU) 續較上月增加 20.19 億元至 321.94 億元，月增 6.69%，主要是因銀行有法人客戶將美元活存轉為人民幣定存，反映人民幣利率相對美元高一些的誘因。

另一方面，央行提到，個人戶人民幣存款已連 8 個月下滑，但因為個人戶多且分散，難以分析原因，過往個人戶存款高峰落在 2018 年。

匯款方面，10 月 DBU 匯款總額較上月減少 458.49 億元至 823.95 億元，月減 35.75%，而 OBU 匯款總額也較上月減少 162.35 億元至 534.76 億元，月減 23.29%，主要是因三角貿易貨款的匯出入減少。

央行同步公布最新人民幣各天期最高牌告利率，分別是 1 個月期永豐銀的 3.05%、3 個月為日盛銀 2%，6 個月為永豐銀 2.3%、9 個月為日盛銀 2.3%，而 1 年期是土銀的 2.4%，除了 9 個月期上調 0.5 個百分點，其他利率均與上月相同。

央行也提供中銀台北最新牌告利率，1 個月為 2.13%、3 個月期 2.22%、6 個月期 2.25%、9 個月期 2.46%、1 年期 2.57%，呈現全面上揚態勢。

另外，台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍穩居第二，僅次香港 8559 億元 (9 月底)，高於新加坡 1610 億元 (第二季底) 和南韓 105 億元 (9 月底)。