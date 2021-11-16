Fed新任主席花落誰家？拜登最快本周揭曉

美國總統拜登 (Joe Biden) 預計最快本周公布聯準會 (Fed) 新任主席人選，目前尤屬現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 和 Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 呼聲最高，究竟誰將成為下任主席，引發各界關注。

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士透露，拜登月初時分別與 2 位潛在人選進行面談，當天在場的還有國家經濟委員會 (National Economic Council) 主席狄斯 (Brian Deese)。其中 1 位知情人士稱，2 場面談時間原定各 1 小時，但布蘭納德有稍微超時。

目前拜登的經濟團隊和幾位民主黨議員均支持鮑爾連任，不過，仍有部分民主黨人抱持反對意見，不認同鮑爾在金融監管和氣候變遷的處理手法。

鑑於布蘭納德與鮑爾對今年通膨和利率的看法類似，因此無論最終由誰出任，貨幣政策均可望維持連貫性。以下 WSJ 整理 2 人在貨幣政策與通膨問題上的一些差異。

WSJ 認為，鮑爾和布蘭納德的政策立場相當類似，布蘭納德曾經表示，與疫情相關的通膨壓力將會消退，同於鮑爾主張，但布蘭納德更為鴿派，她在今年夏天時主張等久一點再啟動 Fed 的縮減購債 (Taper) 計畫。

Fed 理事 Lael Brainard (圖：AFP)

考慮到通膨延續時間較預期來得更長，鮑爾加快了 Taper 計畫，預計明年 6 月結束，Fed 也曾表示，不會在 Taper 計畫結束前升息。布蘭納德近期發言則顯示，她對於 Fed 過早撤銷刺激措施感到擔憂。

兩人最明顯的分歧在於金融監管。自 2018 年鮑爾擔任 Fed 主席以來，布蘭納德曾在 23 次理事會表決中與鮑爾持不同意見，其中多數與反對放寬銀行監管有關，她還支持調整 2008 年金融危機後開發出的監管工具，即抗循環資本緩衝機制 (countercyclical capital buffer)，且曾在 2019 年反對 Fed 不使用該項工具的決定。

兩人對數位貨幣的態度也有所差異，相較於鮑爾在公開場合上總是猶豫不決，布蘭納德為 Fed 的 6 位現任理事中，對央行採納數位貨幣態度最熱情的 1 位，不過，她也警告不可忽視私人數位貨幣帶來的風險。