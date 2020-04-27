【郭恭克專欄】漸入反彈相對高檔區 慎選投資標的 提高風險意識

短短一個月時間，至本專欄截稿前的 4 月 26 日止，全球確診武漢肺炎的總人數自全球確診武漢肺炎的人數自 53 萬，持續跳升至 290 萬人，死亡人數自約 1 萬人上升至 20.3 萬人，全球迄今未找到真正有效治療武漢肺炎疫苗。全球最大經濟體美國確診人數從 8 萬人，飆升至 94 萬人，因染疫死亡人數直線上升至 5.4 萬人，迫於經濟壓力，美國部分民眾對解封經濟活動已蠢蠢欲動，但各州政府卻又擔心病毒的群聚感染再起。

國際股市隨各國政府擴大財政紓困、極度寬鬆貨幣政策而自劇跌後低點反彈，無視各國政府除封鎖經濟活動、人際交流外，仍對疫情擴散束手無策，開始對疫情數字反應漸鈍化。恐慌指數的 VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，自 3 月 16 日的 72.63 下降至 4 月 24 日的 36.77，顯見投資者因股價跌深後反彈，對期待中的利多做出反應，但卻對影響實質經濟及企業獲利的後續負面效應寧可選擇暫時視而不見。

圖、道瓊指數日 K 線與 VIX 走勢對照圖

北海布蘭特原油年初以來在沙烏地阿拉伯為核心的 OPEC 油國組織，與俄羅斯因爭奪全球石油市場佔有率而談判破裂下，沙烏地阿拉伯揚言將大量增產石油而自 1 月起跌，至 4 月 24 日止，布蘭特原油每桶報價 21.44 美元，已連跌 4 個月，每桶布蘭特原油價格自 2019 年底的 66 美元，下跌至 4 月 22 日盤中最低點 15.98 美元，最大跌幅高達 75.8%。

美國、沙烏地阿拉伯、俄羅斯為主的全球前三大產油國雖於 4 月 13 日達成每日減產 970 萬桶，最高減產達 1950 萬桶協議，但全球每日總供給量仍約在 5600 萬桶至 6600 萬桶，遠高於受武漢肺炎衝擊後走弱的全球經濟體系所需的 3600 萬桶。國際油價疲弱最主因來自全球總體經濟因武漢肺炎全球蔓延而迅速大幅轉弱，並非供給量過大，原油需求因經濟活動及經貿交流急凍而遽減。

圖、布蘭特原油月 K 線圖

油價疲弱不振，除將使沙烏地阿拉伯財政惡化，可能迫使其透過油元基金在全球股市賣出持股，亦將對俄羅斯經濟造成重大壓力，美國頁岩油業者大量就業人口則面臨失業的窘境。

圖、台股月 K 線與三大法人買賣超對照圖

圖、台股日 K 線與三大法人暨融資買賣超對照圖

從上二圖可知，推升台股自 3 月下旬以來反彈走勢，主要買盤並非來自買賣規模居法人最大比例的外資，而是來自投信法人及融資戶，投信法人自 3 月以來增加持股 227.3 億，融資餘額則自 919 億提高至 1,043 億，增加 124 億。保險機構法人、國安基金，外界則無法立即得知其詳細買賣超動態。

與外資年初以來共買超 5,628 億、4 月至 24 日續賣超 311 億，相較之下，投信與融資戶積極介入台股搶反彈，恐怕只能趁國際股市對疫情反應鈍化，並對影響實質經濟及企業獲利的後續負面效應選擇暫時視而不見階段，隨美股跌深反彈而反彈，若美股再度回挫，台股再度下跌恐很難避免，投資者務必慎選持股，保持高度警戒。

圖、台股指數日 K 線與道瓊指數日 K 線走勢對照圖

上市櫃公司第一季營收合計 7.42 兆元，年減 6.9%，為 2017 年第二季以來最低，顯示上市櫃公司整體營收成長動能受武漢肺炎疫情衝擊，在全球疫情未見明顯趨緩之前，預期第二季仍可能負成長，投資者仍應謹慎選擇投資標的，避免在反彈相對高點盲目過度追價提高持股。

下表為 2019 年本業獲利大幅成長且 2020 年首季營收維持高成長的低本益比公司，供讀者投資追蹤參考。