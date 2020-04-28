瑞典央行維持利率不變 承諾購債直到今年9月底

瑞典央行 (Riksbank) 週二 (28 日) 將基準利率維持在零不變，僅表示必要時不排除進一步降息，且央行將持續購入政府公債與抵押債券直到今年 9 月底。

正如多數經濟學家所預期，瑞典央行決定將主要利率維持在零，該行認為，當前經濟不景氣是受到疫情擔憂與防疫限制措施所導致，在這種情況下，透過調降回購利率來提升需求是不合理的。

(圖：Bloomberg)

「但是，若這被認為是刺激需求以及支持通膨發展的有效措施，那麼並不排除未來降息可能性。」瑞典央行稱道，儘管未來經濟發展極度不確定，但未來仍需要以低利率和大量流動性來刺激貨幣政策，央行將繼續評估政策措施，並根據經濟發展情況進行調整。

去年 12 月結束長達 5 年的負利率政策後，瑞典央行總裁 Stefan Ingves 似乎不再看重負利率的必要性，轉而擴展現有購債計劃，為企業與家庭創造成本較低的銀行貸款以防止信貸緊縮。

與全球多數央行不同，瑞典央行對於利率政策態度維持不變，認為透過供應貸款來抵消利率走揚是更理想的方式。

隨著瑞典面臨二次大戰以來最嚴重的經濟衰退，截至目前，瑞典央行已採取一系列措施，包含美元和克朗貸款，並擴大量化寬鬆 (QE)，以防止金融體系陷入困境，瑞典央行今日也表示，將繼續購買政府公債及抵押債券直到今年 9 月底。

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情為前景預期添加不確定性，因此央行沒有提供更為明確的前瞻性指引。

瑞典央行提出兩種經濟前景可能性，首先為預計今年 GDP 下滑約 6.9%，然後在 2021 年大幅反彈。在最壞情況下，經濟下滑幅度可能達到 9.7%，且 2021 年復甦情況可能相對溫和。

SEB AB 首席經濟學家 Robert Bergqvist 表示：「今日的聲明證實瑞典央行不喜歡負利率。」 Nordea Research 負責人 Mikael Sarwe 則稱，央行提出了鷹派評論。

彭博經濟學家 Johanna Jeansson 表示：「央行的利率預期顯示，它們將維持利率不變直到 2021 年 2 月，但我們認為，長期經濟低迷依舊可能迫使央行回歸負利率政策。」

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