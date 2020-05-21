凱基證、富邦證推特別股和高評等債券

今年以來金融市場大幅波動，經歷 3 月血洗式的動盪後，4 月以來國內外股市強彈，不過，除了一般股票投資外，凱基證券今 (21) 日指出，今年市場大跌後，許多公司特別股殖利率尚有 4% 以上，浮現難得的長線投資機會，適合「退休長青族」和「保守定存族」做為長期投資標的。富邦證則指出，高評等債券在波動市場中，可發揮良好的分散風險作用，建議可納入投資組合中。

凱基證說明，特別股具有股票和債券的特質，在金融市場上是一個很成熟的工具，與股票同樣在集中市場交易，惟沒有投票權，與債券同樣具發行面額和固定配息，且具有票面利率較債券高、波動度較普通股低的特性，股價與大盤脫鉤，因此即便處在空頭市場時，仍屬相對安全的標的。

凱基證指出，今年市場大跌後，許多優質公司特別股殖利率有 4% 以上，浮現難得的長線投資機會，其中，國內金融業的特別股因擁有穩定且較高的配息率及較低股價波動，深受壽險、政府基金和法人青睞。

若投資人擔心持有特別股的個股風險過高，凱基證提醒，市場上有許多特別股基金，而部分投資型保單也會選擇特別股作為其核心投資策略。

富邦證則表示，高評等債券在波動市場中，可發揮良好分散風險作用，是投資人資產配置的另一種選擇，即使目前殖利率處極低區間，高評等債券的表現仍可望優於風險較高的債券類別，尤其目前利率持續處於低點，高評等債券可望提供相較於定存更高的穩定配息，且在公司沒有違約的情形下，保有大部分資本。

富邦證統計從 1950 年到 2018 年底，美股指數持有一年，漲幅最高可以達 60% 或大跌 41%，若持有投資等級債券一年，最高漲幅達 33%，最多僅下跌 6%；時間拉長到 5 年來看，股票指數的漲跌幅會縮小到 -6% 至 30%，若是持有投資等級債券 5 年，最高漲幅達 19%，最糟的狀況也只是打平，原因在於，高評等債券下跌的部分，投資時間拉長，可用配息慢慢彌補回來。