不動產買賣實價登錄新制7月上路 申報不實最高罰15萬元

立法院去年 7 月通過修正「平均地權條例」，將申報登錄責任回歸買賣雙方，申報時間也改為買賣移轉登記時一併申報。內政部今 (29) 日宣布，這項新制自 7 月 1 日起上路，價格資訊如有申報不實，最高將面臨 15 萬元罰鍰。

內政部指出，現行不動產買賣申報登錄責任，依序由地政士、不動產經紀業或權利人，於登記完畢後 30 日內申報登錄；從 7 月 1 日起，將改由買賣雙方於申請買賣移轉登記時一併申報登錄，當日起，民眾至地政機關所送案件，都將適用新制。

新制施行後，為了便利買賣雙方自行申報，已修正簡化申報書格式，由現行 19 欄縮減為 11 欄；應申報的價格資訊也由以往的 8 項減少為 3 項。

內政部提醒，為了確保對外揭露的價格資訊真實正確，申報書的「交易總價」、「車位個數」及「車位總價」等 3 項價格資訊，如有申報不實，將直接處 3 萬元至 15 萬元罰鍰，買賣雙方申報時務必詳加確認，以避免受罰。

另外，若未一併申報或申報不實，地政機關要求限期申報或改正時，仍請依限辦理，避免受罰。

內政部表示，今年 6 月 30 日以前，已前往地政事務所申請買賣移轉登記的案件，內政部表示，仍請依原規定，由地政士、不動產經紀業或權利人於登記完畢後 30 日內申報登錄，以利新、舊制度順利接軌。