〈神基股東會〉全年營收仍可小幅成長 毛利率拚持穩去年

神基 (3005-TW) 董事長黃明漢今 (29) 日直言，全年營收好一點依舊可小幅成長，不過因應大環境變化，也將透過分散生產基地、拓展高附加價值產品線、優化生產製程等方式降低影響，毛利率估可維持去年的 28%。

黃明漢認為，全年營收上半年比重分別為 44-47%，下半年 53-56%，法人推估，狀況好的話，全年營收可望小幅年增 5%，保守一點則衰退 2%。

進入後疫情時代加上美中關係緊張，黃明漢表示，將持續配合客戶分散產能，先前斥 10 億元向關係企業華孚 (6235-TW) 購入的桃園新廠，近日也完成過戶。

神基也持續強化高附加價值產品線布局，與競爭對手形成差異化，以綜合機構件為例，除了鎖定中高階產品機種，在復合材料上也逐漸由塑膠發展至碳纖、玻纖，公司預估，新材質機殼的出貨比重可望逐步提升。

此外，神基也透過優化生產製程提升競爭力，黃明漢指出，重點項目包含新一代自動化設備建立、人工智慧 (AI)、深度學習應用，以及新世代機構零組件製程開發等。

黃明漢指出，若不加計買新廠的 10 億元，今年資本支出約與往年 8-12 億元相當，也有助現金流健康穩定。