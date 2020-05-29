〈美股早盤〉市場靜待川普中國記者會 道瓊早盤下跌近100點

美國總統川普於週四 (28 日) 預告，將於週五 (29 日) 舉辦有關中國的記者會，外界預期，川普政府可能對中國採取各種懲罰措施，包括徵收關稅、限制簽證和其他經濟處罰。此外，白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 於週四受訪時表示，在貿易和其他事務上，現在對待香港可能需要像對待中國一樣。

由於美中緊張局勢持續升溫，加上市場對於川普即將召開的中國記者會採取觀望態度，道瓊指數於週五 (29 日) 開盤下跌將近 100 點。

銀行類股於週五 (29 日) 開盤呈下跌趨勢，美國銀行 (BAC-US) 及富國銀行 (WFC-US) 股價分別下跌 1.53% 及 3.05%，花旗 (C-US) 及摩根大通 (JPM-US) 則分別下跌 1.69% 及 1.59%。

川普下令監管社群媒體

美國總統川普週四 (28 日) 簽署行政命令，意圖限縮社群媒體目前享有的免責保護條款，並廣泛審視相關法規，已指示司法部長起草法條。川普宣稱此舉為了「捍衛言論自由」，他雖然沒有點名是哪些平台，但顯然是針對在他推文加註事實查核警示標籤的推特 (TWTR-US)。

臉書 (FB-US) 執行長祖克伯力圖與美國總統川普和推特的爭端劃清界線，對於推特對川普推文貼上警示標籤，祖克伯表示臉書政策和推特不同，並表示，臉書不該充當真相仲裁者。

新冠疫情再度升溫

日本北九州市的市長在週五 (29 日) 表示，由於當地的新冠肺炎 (COVID-19) 確診案例迅速增加，認為目前「正處於第二波的疫情當中」。該市在截至 28 日為止的 6 天時間，連續出現肺炎確診，累計達 43 例。

南韓新冠肺炎疫情出現再度升溫跡象，自 5 月 27 日起的 3 天時間，共累計 177 例確診。根據南韓中央防疫對策本部數據，截至 5 月 29 日凌晨 12 點止，該國在一天內新增 58 例確診。累計確診達到 11402 例，死亡累計 269 例。

截至台北時間週五 (29 日)22 時許：

道瓊指數下跌 98.16 點或 - 0.39%，暫報 25302.48 點

那斯達克上漲 28.24 點或 0.30%，暫報 9397.23 點

標普 500 下跌 6.19 點或 - 0.20%，暫報 3023.54 點

費半上漲 10.58 點或 0.59%，暫報 1817.28 點

台積電 ADR 下跌 0.30% 至每股 50.17 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.662%

紐約輕原油下跌 1.81% 至每桶 33.10 美元

布蘭特原油下跌 1.72% 至每桶 35.41 美元

黃金上漲 0.95% 至每盎司 1729.50 美元

美元指數下跌 0.17% 至 98.200 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

好市多早盤下跌 1.90%，達 304.21 美元。

好市多於週四 (28 日) 盤後公佈會計年第 3 季財報，這段期間因新冠肺炎疫情，促使消費者爆買民生必需品，但疫情也推升員工工資並衍生額外的防疫清潔費用，導致獲利減少。此外，好市多於本月初曾表示，儘管 4 月電商銷售激增近 86%，仍無法彌補防疫封鎖措施導致店內人潮減少的影響，4 月整體銷售下滑 1.8%。

Q3 財報關鍵數字

EPS ： 1.89 美元 vs. 1.96 美元 (FactSet 預期)，去年同期 2.05 美元

獲利 ：8.38 億美元，去年同期 9.06 億美元

淨營收 ：年增 7.3% 至 364.5 億美元 vs. 370 億美元美元 (FactSet 預期)

同店銷售 ：年增 4.8% vs. +5.6% (Refinitiv 預期)

網路銷售 ：年增 65%

戴爾早盤上漲 5.50 %，達 48.11 美元。

戴爾於週四 (28 日) 盤後公佈 2021 會計年度第一季度財報，在新冠疫情的影響下，遠端工作需求強勁，促使商用筆電銷售業績超乎市場預期。第一季度客戶解決方案部門收入佔逾總營收一半，年增長 2%，達到 111 億美元；該部門包含 PC、筆電和平板等業務，其中商用筆電收入錄得兩位數的增長，而移動式工作站的收入則錄得高個位數的增長。

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

營收 ： 219 億美元，與去年同期持平，優於分析師預期的 207.5 億美元

營業利益 ： 22 億美元，年減 2%

淨利 ： 11 億美元，年減 5%

調整後 EBITDA ： 26 億美元，年增 1%

稀釋後 EPS ： 1.34 美元，低於去年同期的 1.45 美元，優於分析師預期的 0.97 美元

迪士尼早盤下跌 0.64%，達 115.90 美元。

週三 (27 日) 迪士尼提交了 7 月中旬重啟奧蘭多迪士尼公園的計畫，預計最終可獲得批准，但即使如此，Imperial Capital 分析師 David Miller 卻認為，迪士尼股價於先前上漲得過快且漲幅過大。因此，Miller 將迪士尼股票評級自「符合市場表現」降至「遜於大盤表現」，目標價也自每股 107 美元下修至 105 美元。

Miller 亦調降對迪士尼第三季營收和獲利的預期，營收估計自 147 億美元下調至 128 億美元，non-GAAP 獲利預期自每股獲利 30 美分下修至每股虧損 3 美分。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月個人支出月增率報 - 13.6%，預估 - 12.6%，前值 - 7.5%

美國 4 月 PCE 物價指數年增率報 0.5%，預估 0.4%，前值 1.3%

美國 4 月核心 PCE 物價指數年增率報 1.0%，預估 1.1%，前值 1.7%

美國 4 月批發庫存月增率報 0.4%，預估 - 0.5%，前值 - 0.8%

美國 4 月零售庫存月增率報 - 3.6%，前值 0.9%

美國 5 月芝加哥 PMI 報 32.3，預估 40.0，前值 35.4

美國個人收入月增率、個人支出月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 表示，美中之間緊張關係的升溫，恐將對中國經濟造成衝擊，他認為，兩國之間供應鏈及貿易的中斷，將可能導致股市面臨進一步下行的風險。

儘管美中關係的惡化，目前尚未對全球股市造成嚴重的衝擊，但川普總統於近日來的行動，卻導致投資人緊張情緒加深，Seafarer Capital Partners 的投資組合經理 Kate Jaquet 表示，對於市場中期、甚至長期的表現感到擔憂，且全球股市的估值，將可能與公司基本面嚴重脫鉤。