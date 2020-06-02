澳洲央行維持利率在0.25%低點不變 符合市場預期

澳洲央行 (RBA) 在週二 (2 日) 決議，維持利率在創紀錄低點的 0.25%，符合市場預期，該行也重申將會持續採行各項可行措施來支持澳洲經濟。

澳洲央行決議將基準利率維持不變，主因是該國的經濟在疫情後出現早期復甦跡象，消費者信心和通貨膨脹水平的提高，促使央行的干預減少。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 在一份聲明中表示：「澳洲實行的前所未有的寬鬆的財政與貨幣政策充分協調，正在幫助經濟度過這個困難時期。目前來看，這樣的財政和貨幣支持，很可能還需要持續一段時間。」

Lowe 指出，全球經濟正經歷嚴重衰退，失業率急劇上升。

Lowe 說道：「澳洲經濟正處於非常困難的時期，正經歷著自 1930 年代以來最大的經濟萎縮。4 月份，總工作時間下跌 9%，跌幅創新紀錄，更有超過 60 萬人失業。家庭支出大大減弱，投資計劃被推遲或取消。」

儘管如此，Lowe 仍保持樂觀，認為經濟表現優於預期。「經濟下滑的深度可能會小於先前的預期。新增感染率已經大幅下降，某些限制已經比先前預期的早開放。有跡象表明，在此前的急劇下跌後，總工作時間在 5 月初趨於穩定，某些形式的消費者支出也有所增加。」Lowe 說道。

澳洲央行也表示，在實現充分就業及通膨目標前，不會上調利率。在某些必要情況下，也將考慮擴大購債計劃。該行也重申，將持續致力於保持低融資成本，並確保家庭及企業獲得信貸。