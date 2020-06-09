外資連七買青睞面板、權值股 續買超友達、群創各逾2萬張

台股今 (9) 日在台積電尾盤黑翻紅助攻下，終場上漲 26.79 點或 0.23%，指數收在 11637.11 點，續創近三個月新高，三大法人合計買超 71.7 億元，其中外資連七買，今買超 68.29 億元，持續加碼權值股台積電、聯電與華邦電，同時大買面板雙虎友達、群創各逾 2 萬張。

期貨方面，外資加碼多單 1910 口，多單未平倉口數來到 39043 口，投信加碼 1049 口空單，空單未平倉口數來到 30377 口，自營商則加碼 422 口多單，多單未平倉口數達 7789 口。

外資持續青睞面板族群，買超前十大標的群創、友達分居一、三名，買超 26964、20084 張，第二名為聯電 21304 張，新光金 16458 張、富邦 VIX 11620 張、華邦電 10011 張，也買超台積電 9579 張，其他則依序為英業達、國泰金、元大台灣 50。

外資賣超方面，賣超永豐金 15223 張居冠，旺宏 9109 張，奇鋐、元太也分別有 4693、4654 張，其他依序為中美晶、京元電、玉山金、技嘉、智邦、亞泥。

投信買超前十大包含長榮 3198 張，裕隆、華通分別 2948、2272 張，其次依序為緯創、精元、景碩、永豐金、英業達、中信金、臻鼎 - KY；前十大賣超，金像電賣超 3901 張居冠，茂林 - KY、建準也分別有 2248、2000 張，其他依序為元太、凡甲、泰鼎 - KY、欣興、日月光投控、旺宏、台勝科。

法人表示，台股指數站穩 5 日線續攻，但短線大盤有過熱跡象，加上資金快速輪動，指數恐面臨整理壓力，長線仍偏多看待，建議可關注股東會展望、基期相對較低個股。