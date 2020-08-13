〈房產〉全台六都房市桃園區最熱 新莊交易件數居新北第一

根據最新全台房屋買賣移轉資料統計，今年前 7 月六都各行政區仍以桃園市桃園區的買賣移轉量最多，不過台北市、新北市、台中市與高雄市等地的第一名熱區出現變化。其中新北市的新莊不僅超越板橋及淡水，更一躍而上今年前 7 月買賣移轉第一名，引起矚目。

房仲業者認為，交易熱區改變可看出買方對區域利多的看法、信心與需求，從市場均衡發展的角度而言，熱區寶座輪替是好事。

中信房屋統計六都建物所有權買賣移轉資料，今年前 7 月行政區累計買賣交易量各都第一名，分別是台北市中山區、新北市新莊區、桃園市桃園區、台中市北屯區、台南市永康區、高雄市三民區，其中桃園市桃園區和台南市永康區與去年相同，蟬連該都會區第一名，台北市中山區、台中市北屯區、高雄市三民區則由去年該都第二竄升至第一；至於去年新北市第三名的新莊區，今年不僅超越第二名板橋區，甚至把去年第一名的淡水區擠到第三名。

中信房屋研展室副理張漢超指出，由各區域累積買賣移轉量來觀察，桃園區為六都整體交易量最大的行政區，買賣移轉量占桃園全市整體 26.54%，量體比重驚人。

張漢超表示，桃園區房市長期以來交易穩定，過往買方多以自住自用為主，但今年以來，投資型買方有增加的趨勢，區域內買氣得以更穩固，也奠定該區交易比重占全市最大的佳績。

至於新北市，受惠輕軌通車與房產高 CP 值的話題，去年淡水區交易人氣急速躍升，一舉奪下去年新北市交易熱區第一名，今年新莊區因有捷運環狀線開通的加持，交易表現更勝淡水。張漢超指出，以往新莊南北各有機場捷運和新莊捷運線，在捷運環狀線串連兩條路線後，捷運路網得以互通貫穿新莊，讓區域交通大大加分，頭前、副都心等重劃區也再次找回話題性。

在有利趨勢下，新莊新建案推出也熱銷，海悅國際 (2348-TW)、科達機構合資的海研建築，在新莊塭仔圳內自辦重劃區推出首案「新莊海悅花園」，總銷 15 億元、可售 100 戶，開賣 2 個月熱銷 8 成。

海研建築總經理賴建程表示，新莊是房市一大主力戰場，包括上新莊舊市區商圈、副都心、頭前或塭仔圳重劃區接連有建商推案，尤其 5 月疫情趨緩後，點燃新莊上半年案量爆衝 400 億元。

張漢超分析，房地產交易熱區良性的輪動，有助於各區域間的平衡發展，因此各都熱區交易量的變化只要沒有出現巨幅的消長，其實都毋須擔心市場過熱的可能。