萬三關卡前近關情怯 熱錢效應下別忽略四大利空

台股今 (21) 日一度在台幣狂飆的帶動下開低走高，最高來到 12952 點，不過，盤中再度翻黑，法人季底結帳賣壓湧出，萬三關卡前近關情怯，儘管熱錢效應持續加持股市，不過，群益投顧今 (21) 日指出，目前盤面上仍有四大利空須留意，包括市場憂心美國聯準會政策工具用罄、武漢弘芯財務問題、美國恐封殺中芯，以及亞洲新興國經濟恐萎縮是 60 年來首見。

群益認為，聯準會於 9 月利率決策會議宣布利率政策按兵不動，17 位官員中有 13 位預計利率將維持不變至 2023 年，反而使市場憂心聯準會政策工具用罄。

另一方面，中國半導體大廠武漢弘芯才傳出資金斷鏈，爆出債務危機，近期紫光集團也遭指有財務問題，而償債高峰將落在今年底。

美國傳將封殺大陸晶圓代工龍頭中芯國際 (SMIC) 效應燒至設備業，隨著中芯可能遭美方打壓，後續擴產面臨阻礙，市場擔憂台協力廠如帆宣、朋億等將遭波及。

另外，亞洲開發銀行直指今年亞洲新興國經濟恐陷萎縮，是 1960 年代初期以來、60 年首見。

群益投顧認為，台股急跌，加上台股上周逼近 13000 點重大市場心理關卡仍受阻，使買盤趨於謹慎觀望，強勢族群、個股輪動加速，盤面呈現主流失焦，建議投資人短線留意具題材的相關族群。

其中，電動車大廠特斯拉將於明日舉行 2020 年股東大會和電池日，特斯拉執行長馬斯克已預告，電池日將會揭露一系列令人為之興奮的新亮點，市場傳特斯拉仍有機會入榜標普 500 成分股，而瑞銀最新報告將特斯拉的目標價從 160 美元調高 1 倍至 325 美元，群益投顧認為，此將有利相關台廠供應鏈維持一定熱度。