【Wen姐筆記】季線守不守？國家隊角色吃重 提防破線倒莊

台股昨日周選擇權結算，三大法人聯手賣超 191 億元，但加權指數僅下跌 61.61 點，以 12583.88 點作收，成交值 1755 億元，仍挺住季線！而昨日守住季線的幕後功臣，應為八大官股行庫，買超 33 億元。昨夜美股又軟腳，台股今日季線能否守住？國家隊角色仍然吃重！不過需留意 12500 點關卡如失守，恐有破線倒莊疑慮。關鍵點位為 12456、12520 與 12588 點。

12600 點關卡如棄守，空方仍明顯居上風，兩端哨站為 12588 與 12616 點，未站回 12631 點之前，空襲警報都未能解除。最好能連 12666 與 12700 點關卡都一併收復，才有機會再拚重返月線。12700 兩端哨站為 12682 與 12717 點。如棄守 12555 點，恐回測 12500 點關卡，兩端哨站為 12520 與 12488 點，如再棄守需提防空軍增援，12456 如再棄守，台股重返 12682 點以上難度大增。12400 點兩端哨站為 12424 與 12386 點，如再棄守，則須提防往 12350、12300 回測，12300 關卡兩端哨站為 12313 與 12281 點。

台股破月線之後，內外資法人依舊未見認錯回頭，昨日續往季線下探，雖然大盤成交量維持在 1700 億元相對低量，但未見積極承接買盤，走勢也持續南下，多方氣勢明顯偏弱。

台股整體盤面，仍以低價股較活躍。如果盤面未能出現主流部隊領軍，從法人的動作來看，中秋前長假賣壓，以及季底結帳都屬現在進行式！如國家隊未能守住季線，投資人整體多單水位宜再調降。同時檢視個股，如較大盤更弱，已破月季線者，也不宜貿然進場搶反彈！ (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)