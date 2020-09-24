〈京東方收購中電〉中國放緩投資LCD 有利台面板雙虎

中國面板大廠京東方擬收購中電熊貓南京、成都兩條產線，將擴大 OLED 顯示技術研發、產線布局，以因應明年蘋果 (AAPL-US) 新款 iPhone 訂單，顯示今年受疫情影響，中國對既有 LCD 產線投資逐步放緩，轉攻 OLED 布局，在 LCD 供給、價格維穩下，市場看好，將有利台面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 營運。

近年全球面板廠布局，韓廠最先投入 OLED 技術研發，目前市占率達逾 9 成，台廠則考量成本及技術，並未布局 OLED 而轉攻 Mini/MicroLED，中國廠商雖在新顯示技術上進度較韓廠、台廠布局慢，但近年產能擴張下，也已拿下全球面板過半市場，擁有主導市場的話語權。

2018 年底中國廠商大舉投資 LCD 新產線下，面板供給大於需求，造成價格雪崩式下跌，甚至跌破廠商現金成本價，讓面板廠近兩年難逃虧損，加上今年疫情重創產業，各廠營運雪上加霜。

產業人士指出，在疫情衝擊、產業供過於求狀況下，中國政府也縮減對面板產業的扶植補助資金，讓多數新產線投產、建置計畫暫緩遞延，同時，廠商也轉往高階顯示技術布局，包含 OLED、Mini/MicroLED 等。

因此，觀察這次京東方大舉收購中電熊貓產線，除象徵面板廠將持續朝大者恆大發展，也代表中國廠商正放緩、甚至停止投資 LCD 產線，轉攻 OLED 新顯示技術布局，搶占韓廠 OLED 市占，LCD 市場供給與價格將趨穩健發展，有利台廠營運。

友達、群創高層日前皆表示，需求、價格都將往正向發展，訂單已可看到明年，看好營運谷底已過；研調機構同樣指出，面板市況回溫可望延續至第 4 季，估面板廠第 3 季營運逐步好轉，第 4 季可望單季轉虧為盈。