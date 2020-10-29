政策利多連發 北台灣今年危老推案量挑戰500億元

市調機構統計，今年截至 10 月 25 日為止，北台灣危老建案推案量高達約 447.6 億元，超預期，尤其以台北市危老推案量最大，達約 384 億元，占北台灣危老案量達 86%；政策激勵下，今年北台灣危老建案推案量將突破 500 億元，

住展研發長何世昌表示，由於危老開發時程獎勵落日前，建商加緊腳步搶著送照，落日後內政部又祭出基地規模容積獎勵，接著又給予小基地危老容積獎勵；全年可望突破 500 億元大關。

住展統計資料顯示，若以建案數來看，則今年前 10 月危老建案共推出 38 個，比去年全年暴增約 2.45 倍。比較推案金額，則今年危老累計案量已達約 447.55 億元，較去年全年大幅成長約 3.7 倍。在可售戶數部份，今年危老釋出市場銷售的戶數為 1699 戶，也比去年全年大增 3.46 倍。

不管哪一項數據，都比去年全年激增 2-3 倍，在在顯示今年危老推案非常熱絡。預期今年危老推案量將能突破 500 億元，是去年推案量的倍，同時也締造了歷史新高。

何世昌指出，危老重建條例自從 2017 公告實施以來，至今不過只約 4 年時間，但因容積獎勵給得大方且條件寬鬆、以及免經都審程序等優勢，使危老重建成為炙手可熱的開發途徑之一，甚至有的改建案甘脆棄都更轉作危老，使危老案在全台遍地開花。

而危老推案的主力是台北市，今年來北市已推出 29 個建案，其次是新北市有 5 個，桃園與新竹市則各有 1 個。北市不僅危老建案數量多，案量也是最大；今年北市危老推案量約 384 億元，占北台灣整體案量比例約 86%。顯示房價愈高的地方，業者布局危老改建的意願愈大。

北台灣市場今年開賣的 38 個危老建案中，高達 32 個建案有規劃 30 坪以下的小宅房型；而在這 30 個建案中，又有 25 個建案產品全規劃在 30 坪以下。何世昌分析，危老建案大多規劃首購型小宅，原因與「市場需求導向」、「基地條件受限」有關。因近年相對低總價的小宅成交最熱絡，業者規劃的產生自然會跟著市場的需求走，才能創造最大利潤、加快銷售速度。其次，部份危老案基地面積過小，或者臨路寬太窄，建築需退縮或有建築削線等限制，室內格局可能不太漂亮，所以規劃小宅的銷售阻力較小。