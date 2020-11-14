台積電調薪20%、鴻海法說報佳音、蘋果新Mac問世 本周大事回顧

台積電周五證實，明年元旦起，將進行員工薪酬結構調整，相當於調薪 20%，提升人才留任與招募的競爭力，鴻海本周召開法說會，釋出第四季、明年展望樂觀看法，以及電動車平台發展，蘋果也在本周推出搭載自家處理器的三款新 Mac，以下是本周大事回顧：

台積電明年調薪幅度達 20% 幅度史上最大

晶圓代工龍頭台積電周五 (13) 日證實，明年 1 月 1 日起，將對直接聘僱台灣地區正職、且有參與員工分紅的同仁，進行薪酬結構調整，將部分變動薪酬轉換為固定薪酬，等同調薪 20%，調整幅度史上最大，以提升人才留任與招募競爭力。

此外，台積電本周董事會也拍板定案，將前往美國亞利桑那州設立 100% 持股子公司，實收資本額 35 億美元，相關供應商崇越也在周四坦言，將前往美國設立據點，服務大客戶，預計最快明年底完成手續，顯示台積電建廠正如火如荼進行。

鴻海估 Q4 營收創次高 明年再增個位數 電動車平台貢獻可望提前

鴻海周四 (12) 日召開法說會，董事長劉揚偉表示，第四季客戶新品需求優預期，帶動整體營收季增 15% 以上、年對年也有個位數成長，可望改寫單季次高，對於明年，受惠消費智能、雲端網路、元件及其他產品成長帶動下，明年全年營收估個位數成長，毛利率 7% 目標維持不變。

鴻海 MIH 電動車開放平台自上線以來，已有 25 國、90 家企業表達參與合作意願，預計對營運的實質貢獻將由 2025 年提前至 2023-2024 年，而平台也預計在明年 6 月底切割出來。

蘋果 M1 晶片首亮相 三款新 Mac 下周開始出貨

蘋果週二舉辦今年第三場的秋季發表會「One More Thing」，推出三款搭載蘋果 M1 晶片的 Mac 新品，象徵 2005 年以來的英特爾晶片時代告終，目前這三款新電腦 MacBook Air、MacBook Pro、Mac mini 已接受下訂，下週起開始出貨。

蘋果指出，M1 系統單晶片 (SoC) 搭載驚人的 160 億個電晶體，將 CPU、GPU、神經網路引擎、I/O 等眾多功能，整合在單一微小的晶片上，在新款 MacBook Air 上，可具備更長的電池壽命，包括可進行網頁瀏覽 15 小時、影片播放 18 小時。

台灣 10 月出口續寫單月新高 連三月突破 300 億美元

財政部統計處公布 10 月出口統計，受惠電子產品旺季需求拉抬，加上傳產回穩，10 月出口值達 322.3 億美元，不僅續創新高，更是連續三個月單月出口值突破 300 億美元門檻，展望 11 月，在季節性因素與科技貨類需求挹注下，出口續看旺，預期出口可望連 5 紅。

張忠謀四度出任 APEC 領袖會議代表 蔡總統交付二大任務

今年 APEC 經濟領袖會議將在 11 月 20 日登場，首度以視訊方式舉行，總統蔡英文周二召開記者會，宣布本屆 APEC 領袖代表由台積電創辦人張忠謀出任，這也是張忠謀第四度被委派為領袖代表，蔡總統也交付兩大重要任務，包括傳達防疫成果與貢獻、鞏固台灣在全球供應鏈的地位。

台塑企業攻綠能 強攻鋰鐵電池與儲能系統 籲政府籌組電池國家隊

台塑企業近年來積極投入再生能源產業，也積極整合國內產業鏈，發展鋰鐵電池與儲能系統，台塑汽車董事長陳勝光周三表示，儲能市場是全球新興事業，籲政府應籌組國家電池隊，強化台灣儲能產業競爭力。

台股三大權重同步遭降 MSCI 調整 30 日收盤後生效

MSCI 周三公布權重指數調整，台股三大權重同步遭降，相關調整 11 月 30 日收盤後生效，證交所提醒，通常遭 MSCI 指數調整的成分股，在生效前最後交易日的尾盤波動較大，換言之，投資人需特別留意 30 日尾盤波動。

川普再簽禁令 封殺 31 家中國軍方背景企業

美中關係持續緊張，美國總統川普週四 (12 日) 再度簽署針對中國投資的行政命令，禁止美國投資與中國軍方有關聯的 31 家中企，包括華為、海康威視、浪潮集團、中國移動、中國電信、中國航空工業集團、中國鐵道建築集團、中國船舶重工集團、熊貓電子集團等。