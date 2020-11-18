Cramer：這三檔半導體設備股正要走一波多頭格局

Jim Cramer 週二 (17 日) 於 CNBC 的節目中大力看多半導體設備廠，其表示不論在基本面與技術面，半導體設備廠如科林 (LRCX-US)、科磊 (KLA-US) 與應材 (AMAT-US) 表現都非常優異，未來股價仍有很大的上漲空間。

半導體設備廠科磊、科林與應材在近期公布強勁財報後至今漲勢已持續好幾週，Cramer 表示，華爾街預估明年晶片製造商將擴大資本支出，再加上拜登上任美國總統後可能會緩解美中緊張關係，將有利於設備廠後市發展。

此外，ExplosiveOptions 的技術分析師 Bob Lang 也自設備類股的走勢發現一波多頭格局，Lang 表示，以科林為例，目前科林正出現多頭格局，除了近期股價高低點都伴隨大量成交量外，10 月底股價自 50 日線反彈至今已大漲近 100 美元，顯示出強勁的多頭訊號。

科林自 6 月以來股價技術線圖 (圖: CNBC)

至於應材與科磊也在近一個月分別上漲 18% 與 16%，Cramer 表示應材一直以來也有高水位的交易量外，近期也突破 8 月時的高點，為股價創造新的底部。

不過，Lang 認為漲勢兇猛的設備股可能會經歷短暫的回檔，以科林為例，近期可能下修至 400 美元，跌幅約 7%，但他認為後續反彈後有望上看 500 美元。

Cramer 為此表示，牛市若確立，屆時新冠肺炎疫苗何時出爐已經不重要，若真如 Lang 所言，設備股才正要開始走出一波強勢的多頭格局，那短期的修正或許是不錯的進場點。