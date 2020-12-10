〈台積談綠色製造〉外界指用電量大 何麗梅：我們心裡悶悶的

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 資深副總何麗梅今 (10) 日表示，2016 年就與供應商合作，發展設備商綠色機台認證，若能耗太高就不會採購，她並說，台積電每年協助全球的省電量是生產用電量的 4 倍，對於外界認為用電量大，「我們心裡覺得悶悶的」。

何麗梅今日出席「2020 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，對於能耗議題，她指出，在半導體技術持續演進下，顯著提升產品運算效率，但生產時使用的能源隨著製程複雜度而增加。

何麗梅指出，台積電廠區用電量中，製程機台占 52%，因此從供應鏈採購著手，2016 年就與供應商合作，發展設備商綠色機台認證，若能耗太高就不會採購，雖然台積電供應鏈相當大，但有決心要推動這項變革。

台積電去年節能目標原定 2 億度，不過，透過透過 503 項節能措施，有效節電 3 億度，超越原先設定的目標，長期目標則是 2030 年累積節能措施，每年節電 50 億度。

何麗梅並說，外界都認為台積電用電量很大，「但我們心裡覺得悶悶的」，台積電每年協助全球的省電量，是生產用電量的 4 倍，在節能表現上很出色。