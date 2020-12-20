開放網路架構 電信商拚躍升系統整合角色

開放式網路架構 (O-RAN) 成為全球趨勢，不過 5G 核心標準 R16 近期定案，整體生態系至少需要 1.5-2 年時間才較穩定，且目前設備廠各自研發產品，未有系統整合商，為搶近開放網路架構商機，台電信商積極加入開放網路架構相關聯盟，盼在市場佔有一席之地。

電信業者建置基地台，須向國際網通設備大廠購買設備，包括核心網路、射頻元件、基站等，規格也相對封閉，近兩年各國電信商成立了 O-RAN(國際開放網路架構組織) 聯盟，要降低對單一國際設備廠的依賴，不再侷限設備供應商必須單一的限制。

當電信商在建置網路系統時，只要符合規範的設備，如核心網路、基地台天線、網路交換器、路由器等網路串接設備，皆可向不同設備廠購買。

近期產業界常以日本樂天為例子，日本樂天非傳統的電信服務營運商，依賴 Cisco 協助設計 5G 基地台所需後段網路，實體網路的環節則採取租賃方式，5G 基地台由部分台廠提供伺服器及接取網路設備，以較低成本方式在特定域建立 5G 系統。

電信界認為，日本樂天是近期開放網路架構重要指標，不過可順利建立起生態系，日本樂天在合作廠商各自擁不同技術狀況下，花很多時間、技術進行廠商整合，才能達到現今的規模。

市調機構 Gartner 預測，2021 年全球無線通訊基礎建設產值將突破 360 億美元 (約新台幣 1.06 兆元)，電信商表示，R16 標準今年 7 月定案，兼顧成本、效率、效能等因素，使通訊基礎投資發揮更大效益，也讓設備商有標準可循，不過後續晶片、模組、設備端到測試，打造完整生態系還需要 1.5-2 年時間，才有望成熟穩定。

台電信商積極參與開放式架構聯盟，在該領域佔有一席之地，中華電 (2412-TW) 攜手超過 6 家台廠主攻開放網路 O-RAN，其中，中華電自行研發 5G 智慧網路控制器應用、反射式陣列天線和外接式光路徑轉接裝置等；遠傳 (4904-TW) 則加入開放網路基金會 (ONF)，該組織成員還包括 AT&T、Verizon、德國電信、NTT、Facebook、Google、Intel 等國際企業，盼引領台灣 5G 產業與世界同步。