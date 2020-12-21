德黃光設備廠啟用竹科新廠 為亞洲首座生產製造中心

德國先進封裝黃光製程設備廠休斯微 (SUSS MicroTec)，因應 5G、IOT、AI 等趨勢帶動的半導體產業需求，今年 12 月在竹科啟用亞洲第一座生產製造中心，強化在地半導體供應鏈。

休斯微 1949 年在德國慕尼黑創立，以研發光學設備起家，2019 年 8 月經科技部科學園區審議會審議通過，進駐新竹科學園區，投資金額為新台幣 5 億元，主要研發製造光阻塗佈顯影機、掃描式曝光機及光罩製程設備等精密黃光製程關鍵設備。

休斯微表示，今年 12 月在竹科啟用的新生產基地，將是全球最重要的半導體製造及工業和電腦技術開發中心之一，對亞洲半導體客戶是一大利多。

休斯微並指出，台灣生產也可拉近與亞洲夥伴距離，同時使未來新世代產品間技術應用支援、生產與策略性合作更為緊密。在今年 Covid-19 疫情下，數位通訊使用需求大增，進一步助長寬頻資料網路的迅速成長，預期半導體產業對生產設備的需求大增，以台灣為據點拓展產能至關重要。

竹科管理局表示，休斯微竹科新廠啟用，必能更帶動國內半導體先進封裝設備的完善發展，有助先進技術提升及高階工程人員的培訓，以壯大台灣半導體產業鏈全球的整體競爭優勢。