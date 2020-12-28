5G智慧工廠萌芽 台廠明年可望大啖企業專網商機

全球 5G 專網商機逐步發酵，台灣可望走在前段班，代工大廠廣達 (2382-TW) 旗下雲達 (QCT) 自主開發 5G SA(獨立組網) 核心網，通過工研院 5G 開放網路驗證，加上中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 分別攜手日月光投控 (3711-TW)、台達電 (2308-TW) 布建 5G 企業專網智慧工廠，陸續亮相，明年台廠可望大啖 5G 專網商機。

隨著全球加速 5G 應用布局，業界普遍認為，公網相對企業專網建置複雜，加上企業專網具備封閉性，因此發展速度進程將快過公網，雲達總經理楊麒令就樂觀看待，企業專網商機將在明年發酵，雲達產品最快明年 5 月也將放量生產，目前台灣、日本都有客戶正在進行產品驗證。

不只廠商各自努力，經濟部技術處今年 9 月也號召國內網通、伺服器、系統整合廠商共組 5G 專網國家隊，鎖定智慧醫療、智慧工廠、智慧娛樂等場域進 5G 專網驗證，其中，包含明泰 (3380-TW)、雲達、仁寶 (2324-TW)、三軍總醫院、遠傳、中華電、工研院、資策會等都入列國家隊中。

經濟部技術處力拚打造國產 5G 企業專網技術，同時建構台灣自主供應鏈，目標在 2022 年將 5G 專網產值規模達到 500 億元。

由政府帶頭提供專網實驗場域，可望加速 5G 應用落地、實證，在智慧工廠方面，日月光投控就與中華電、高通 (QCOM-US) 合作，宣布將高雄 K23 廠打造成全球首座 5G 毫米波 (mmWave) 企業專網智慧工廠，導入 AI+AGV 智慧無人搬運車、AR 協作等；台達電則宣布與遠傳、台灣微軟 (MSFT-US) 合作，將把桃園龜山廠打造成 5G 智慧工廠，預計明年 2 月公開展示。

台灣產業具備 5G 專網上下游產業鏈，從網通設備、伺服器、系統整合、終端應用等，其中，電子代工廠具備三大優勢，除可提供專網網通設備外，也可望打入部分公網服務或是幫傳統設備商進行代工等，加上台廠積極參與電信基礎建設計畫 (TIP) 及 O-RAN 等開放架構聯盟，已掌握 5G 開放架構關鍵門票，為明年爆發的 5G 專網商機提前暖身。