〈鴻海CTO開講〉首款開發者工具第一階段開放 提供自駕車及智慧城市指令模組

鴻海 (2317-TW) 技術長暨 MIH 聯盟軟體平台負責人魏國章今 (19) 日表示，首款開發者工具 EV Kit 第一階段預計會開放自駕車、智慧城市相關指令模組。

魏國章表示，EV Kit 第一階段可望提供給廠商初步的線控指令，可以讓自駕車的團隊、平台依此開發底盤系統，加速研發過程；也會有一部分智慧城市相關的模組，結合交通，應用可望擴展到智慧物流、車隊管理等。

魏國章認為，未來在電動車產業的發展上也會有 G2 的情況，且美國、中國、東南亞等各地智慧城市結合交通模式都不一樣，但透過 MIH 開放平台，以及 EV Kit 都可加速對接能力，進而縮短落地時程。

而資安也是開放平台、自駕車中的另一關鍵，魏國章透露，除了開發者大會外，鴻海研究院也預計 3 月 3 日舉辦資安技術論壇，會中也將會資安進行深入探討。

鴻海表示，EV Kit 提供聯盟系統開發者 Drive -by-wire 的車端平台，將開放車端通訊資訊 (CAN 通訊協議) 讓開發者可在自動駕駛、智慧座艙與動力系統上進行開發，1 月正式對外釋出、2 月開放全球開發者預訂， 4 月底開始對外交付。