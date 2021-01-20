穎崴上市強漲37%掀蜜月行情 中籤戶一張現賺12萬元

測試介面大廠穎崴 (6515-TW) 今 (20) 日掛牌上市，本次承銷價為每股 348 元，今日早盤最高一度達 478 元，強漲 37%，依據中間價差推算，等同中籤戶一張現賺逾 10 萬元。

穎崴看好，由於近年 5G、AI、自駕車等應用興起，晶片異質整合封裝趨勢成形，使晶片電路設計、結構更加複雜，半導體高速測試介面 (Testing Interface) 將成為越趨重要的一環。

穎崴透過專業技術與客製化服務，在測試介面市佔率位居全球第三，為台灣唯一名列全球前十大的業者，近年也積極耕耘晶圓測試用垂直探針卡 (VPC)，並在 2014 年併購美國 VPC 大廠 Wentworth，將研發、設計、製造生產基地移回台灣，落實在地化生產、就近服務客戶。

穎崴 VPC 目前間距 (Pitch) 已可做到 80~100 um，可應用各類產品晶圓測試需求，為未來一大成長動能。

穎崴三年前也開始投入老化測試 (Burn-in Test)，以高階老化測試座為主，可讓晶片在高溫、高濕與高電壓的嚴格環境下運作，預先篩選不良品，已廣泛應用在車用、GPU、CPU、伺服器等晶片量產需求。

穎崴認為，過去由於半導體製程線寬沒那麼密集、晶片開發成本相對較低，因此僅採取抽樣檢測，不過隨著製程微縮誤差容許度降低、晶片開發成本大幅提升，已逐漸形成每顆晶片皆須做老化測試之趨勢，尤其在 AI、車用電子領域的晶片，事關安全性，老化測試已成為量產必備的檢測。

穎崴高階老化測試座由於可靠度佳，已廣泛應用在各家晶片廠的老化測試，法人預估，穎崴該產品線今年將有 6 成以上的成長。

研調機構指出，測試座 (Test Socket) 市場 2020-2025 年 CAGR 6.3%，2021 年則有 16.7% 的年成長；穎崴指出，高階邏輯測試座除了可應用在最終測試 (Final Test) 及系統測試 (System Level Test) 外，其他產品線如老化測試座、VPC 及廣溫域溫控設備等產品，市占率也持續擴大，將為未來營運帶來成長動能。