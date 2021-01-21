〈美股早盤〉上周初領失業金徘徊於高位 主要指數高開後震盪

美國總統拜登上任之際，華爾街主要指數周三 (20 日) 攀上歷史新高。在發布失業金數據後，美股周四 (21 日) 小幅高開，隨後於平盤震盪，道瓊工業指數和標普 500 指數開盤均小漲 01%，那斯達克指數漲 0.5％，費半漲 0.7％。

經濟數據方面，勞工部報告顯示，截至 1 月 16 日當周，美國初領失業金人數為 90 萬人，雖優於市場預期和前值，但仍持續徘徊於高位。

另一方面，房地產市場維持強勁反彈。12 月新屋開工連續 4 個月上升，月增 5.8% 遠高於市場預期，寫下 2006 年以來最快增速；12 月營建許可月增 4.5%，也創下 2006 年以來最佳表現。

拜登上任首日即簽署多行政命令，預計周四將再簽一系列針對新冠疫情的行政命令，除了擴大疫苗施打、加快病毒檢測外，還計畫動用《國防生產法》要求企業優先生產關鍵醫療物資。

針對市場關注的 1.9 兆美元紓困方案，傳出多位共和黨參議員對這項計畫表示懷疑，部分參議員認為，才推出 9000 億美元方案不久後又有新的計劃出台，似乎太快。

截至台北時間周四 (21 日)22 時許：

道瓊指數上漲 36.59 點或 0.12%，暫報 31224.97 點

那斯達克上漲 61.52 點或 0.46%，暫報 13518.76 點

標普 500 指數上漲 5.32 點或 0.14%，暫報 3857.17 點

費半上漲 21.32 點或 0.69%，暫報 3106.35 點

台積電 ADR 上漲 1.78% 至每股 132.96 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.114%

紐約輕原油下跌 0.43% 至每桶 53.08 美元

布蘭特原油下跌 0.39% 至每桶 55.86 美元

黃金下跌 0.10% 至每盎司 1864.60 美元

美元指數下跌 0.29% 至 90.205 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

聯合航空 (UAL-US) 早盤下跌 2.81％，至 43.91 美元。

聯合航空 2020 年 Q4 及全年財報顯示，Q4 營收年減 60%，至 34.1 億美元，淨虧損 19 億美元，每股虧損 7 美元，均差於分析師預期，全年虧損更高達 70.7 億美元，創下 2005 年以來最大年度虧損。

該公司預計今年 Q1 營收較 2019 年水平低 65% 至 70%，運力較 2019 年同期低 51% 以上。

福特汽車 (F-US) 早盤上漲 4.7％，至 11.37 美元。

福特、BMW 在內的汽車區塊鏈聯盟 (MOBI) 宣布，將推出第二版的「車輛身份證明」，利用區塊鏈技術幫助買家、保險公司以及監管當局能夠更有效追蹤汽車過去的維修、保養以及行駛里程數紀錄，盼減少車輛資訊不對稱來打擊二手車詐騙市場。

旅行家集團 (TRV-US) 早盤上漲 3.29％，至 149.79 美元。

受惠於新高的承保保費與投資收入，旅行家集團周四盤前公布 2020 年 Q4 財報優於預期，集團營收年增 4%，至 84 億美元，核心營收為每股 4.91 美元，年增 54%，均優於分析師預期。其中，Q4 淨投資收入年增 9.9%，至 6.77 億美元，淨承保保費年增 3%，至 72.7 億美元。

每日關鍵經濟數據：

美國上周 (1/16) 初領失業金報 90 萬人，預期 93.5 萬人，前值自 96.5 萬人下調至 92.6 萬人。

美國上周 (1/9) 續領失業金報 505.4 萬人，預期 530 萬人，前值自 527.1 萬人下調至 518.1 萬人。

美國 12 月營建許可數報 170.9 萬戶，預期 160 萬戶，前值 163.9 萬戶下調至 163.5 萬戶

美國 12 月營建許可月增率報 4.5％，預期 - 2.1%，前值自 6.2% 下調至 5.9%

美國 12 月新屋開工年化數報 166.9 萬戶，預期 156.4 萬戶，前值 154.7 萬戶上調至 157.8 萬戶

美國 12 月新屋開工年化月增率報 5.8％，預期 1.1%，前值自 1.2% 上調至 3.1%

上圖為美國新屋開工年化月增率，下圖為美國營建許可月增率 (圖：Zerohedge)

費城 Fed 1 月製造業指數報 26.5，預期 12.0，前值自 11.1 下調至 9.1

華爾街分析：

Moneycorp 英國國際支付業務總經理 Lee McDarby 表示，拜登很可能專注於打擊疫情、大規模刺激方案，以及在短期內修復美國與主要國家的關係，風險資產可能因此獲得提振。

Moneycorp 預計，投資人將處於一段穩定時期，可能使他們更願意將錢從美元轉移至風險較高的資產，從而削弱美元。