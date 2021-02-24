〈孫又文開講〉孫又文：半導體晶片缺貨是短期現象 產業鏈重組是長期過程

台積電 (2330-TW) 前代理發言人孫又文今 (24) 日表示，半導體晶片缺貨只是短期現象，而產業鏈重組是長期的過程，無法解決短期問題；談及歐美各地有意建立各自的產業鏈，她則說，希望未來能政治歸政治、商業歸商業，為了政治要將產業鏈打散，或許會成功，但不是效率最高的方法。

孫又文為台積電前企業訊息處資深處長，也是公司的代理發言人，於去年底退休，今晚登上語音社交平台 Clubhouse，參加天下雜誌的主題討論，以「護國神山台積電的成功祕訣」為題，分享她的看法。

談及近來半導體產業面臨的缺貨現象，孫又文認為，晶片缺貨是短期現象，而產業鏈重組是長期的解決方案，長期的過程無法解決短期問題，也因此不該拿長期的策略改變，去因應短期缺貨問題。

對於近期包括美國、歐洲等地區，都有意建立各自的半導體產業鏈，孫又文指出，半導體過去形成全球化產業，但現在因為種種原因，朝反全球化發展，歐洲、美國都要建立自己的產業鏈。

孫又文說，雖不知道這麼做的利弊相較如何，但仍希望未來能政治歸政治、商業歸商業，全球化本來就有好處，就是每個企業都拿出自己最有競爭力的那一面。

孫又文並引用台積電創辦人張忠謀曾說過的，「產能要有搭配的技術，若沒有技術的投資，只是一堆機台設備而已」；她補充，沒有技術，建出來的廠就在養蚊子，就算留給自己國家產品使用，產品也沒有世界競爭力，將淪為次等產品。

孫又文認為，這不是好的解決方案，半導體產業鏈花幾十年的時間建立起來，為了政治要將它打散，或許會成功，但不是效率最高的方法。

