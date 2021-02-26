帆宣去年純益年增3成 每股賺4.88元創新高 擬配3.5元股利

帆宣 (6196-TW) 今 (26) 日公布去年財報，第四季稅後純益 2.04 億元，季減 12.83%，年增 23.64%，每股稅後純益 1.06 元，全年稅後純益 9.14 億元，年增 29.98%，每股稅後純益 4.88 元；半導體業者去年紛紛擴廠，帆宣工程業務、設備代工需求同步暢旺，加上產品組合優化，獲利增幅大於營收，創下新高。

帆宣董事會今日也通過去年盈餘分派，每股擬配發 3.5 元現金股利，依今日收盤價 114.5 元計算，殖利率約 3.06%。

帆宣去年第四季營收 71.96 億元，季增 8.41%，年增 8.39%，毛利率 10.98%，季減 1.86 個百分點，年增 0.47 個百分點，營益率 4.09%，季減 1.02 個百分點，年增 0.57 個百分點，稅後純益 2.04 億元，季減 12.83%，年增 23.64%，每股稅後純益 1.06 元。

帆宣去年營收 251.2 億元，年增 3.87%，毛利率 12.34%，年增 1.73 個百分點，營益率 4.78%，年增 1.39 個百分點，稅後純益 9.14 億元，年增 29.98%，每股稅後純益 4.88 元。

展望今年，由於半導體市況火熱，各大業者因應市場需求，也紛紛啟動擴廠，有助帆宣廠務設備與工程業務續強，在手訂單達 240 億元以上，加上為美系、歐系設備大廠代工的模組出貨穩健成長，今年營收、獲利可望再戰新高。