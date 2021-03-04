〈房產〉房市329檔期北台灣推案估爆量2600億元 新豪宅、造鎮案出爐

雖然近期政府祭出打炒房新招，但市場買氣未受干擾。今年房市 329 檔期展現新氣象，預估推案量約 2607.8 億元，年增 43%，可望改寫歷年同期新高，台北市重回主角地位推案帶頭衝，推案量逾 1000 億元。

住展研發長何世昌指出，過去幾年檔期焦點大多在衛星城鎮的新興重劃區，今年北台灣 329 檔期市場焦點拉回到台北市，台北市預估推案量來到 1180 億元，為北台灣推案量最高的縣市。而北市 329 檔推案量超過 1000 億，主因是許久不見的豪宅案、造鎮案再次出現。

據市調統計，北台灣 2021 年房市 329 檔預估推案量約 2,607.80 億元，不僅比 2020 年大幅成長近 800 億元、年增幅高達約 43％，可望寫下歷年同期新高紀錄。何世昌表示，2021 年 329 檔期新推案的爆量，主要因為除了與房市穩健復甦帶動建商推案信心之外，另一部份則是去年 Q4 因政府打炒房的延推案量挹注。

北台灣 329 檔期推案的最大造鎮案為元利建設國發院開發案第一期「元利森活莊園」，案量高達 140 億元；豪宅案則由信義計畫區「隱玥信義」打頭陣，此一豪宅案被視為 2021 年北市豪宅推案潮的先聲；自 2018 年下半年以來，北市一線豪宅就沒有新增供給，今年豪宅市場重啟推案動能，接下來還有更多豪宅案將接棒進場。

此外，台北市南港 100 億元級大案「擎天森林」也將登場，此一建案由新潤興業 (6186-TW)、海悅國際 (2348-TW)、亞昕國際 (5213-TW) 與白天鵝機構等四強聯手打造。

北市推案量較大的行政區為信義、松山、南港、文山等地，案量均超過百億元以上。新案數量較多的則是中正、大安、士林、文山與南港。

329 房市檔期新北市預估推案量約為 885 億元，推案熱區在新店、三重、淡水，尤以新店推案量破 300 億元最多；新店新案集中於央北重劃區，包括宏普 (2536-TW)、聯上發 (2537-TW)、漢皇與江陵等建商都有新案推出。

大台北 329 檔期其中一個共通特色為「商、廠辦不斷湧現」，推案量逾 200 億元，指標案如內湖「金矽谷 NO.25」、中和「台灣科技公園」、新莊「國家置地」。住宅市場的部份，台北市坪數規劃明顯放大，40-70 坪的換屋房型供給量大增，百坪豪宅也回歸市場，而新北市仍以小宅為主流。

桃園 329 檔推案分布最為極端，今年以中路重劃區、青埔特區為推案重心，其他重劃區推案火力稍微不足，推案量約 400 億元左右。