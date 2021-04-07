【Wen姐筆記】台股續登高？看軋空燃料 周選結算防震

美股道瓊創新高掠陣，台股昨日由外資與融資合力，一度將加權指數拱上 16804 點，收盤仍以 16739.87 點，雙雙再創歷史新高，成交量則溫和放大至 3399 億元。台股目前短多居優勢地位，但是否能持續登高? 由於融券已大減，得看軋空燃料夠不夠。今天為周選擇權結算日，仍得提防莊家上沖下洗! 攻上 16777 點才能取得 17000 點挑戰權門票! 關鍵點位為 16688、16748 與 16818 點。

多方要維持強攻態勢，16700 點務必守住，兩端哨站為 16688 與 16722，如多方打算快攻，16748 與 16777 點須儘速站穩，指數才得以挺進 16800 點城池，北方哨站為 16818 點，如能挺進 16853 點，則正式進入 17000 點射門區! 16900 兩端哨站為 16888 與 16919 點，至 17000 點關前，還有 16944 與 16988 兩個中途站，17023 為 17000 點北方哨站。

但如 16688 點未能守住，需提防震盪幅度擴大，恐回測 16653 與 16600 點，16600 點兩端哨站為 16626 與 16579 點，如失守 16579 點，多頭得提高警覺，恐再往 16555 與 16500 點回測，16500 點兩端哨站為 16520 與 16486 點。棄守本波攻勢恐告一段落!

台積電經歷 13 個交易日終於填權，仍為台股昨日能再改寫歷史新高的功臣。多頭目前可用之兵相當多，電子傳產只要維持良好輪動，多仍有續往 17000 點挺進的機會!

不過在籌碼面部分，台股昨日的登高是由外資與融資攜手創下的，代表國家隊的八大行庫，已經連續調節 5 日，還有融券燃料的部分，隨陸續展開融券強制回補，融券也連降五日，降至 56.4 萬張，雙軋行情為軋空手與軋空單，如缺少融券燃料動能，多方得有更強力的買盤推升，才能往 17000 點球門射門得分! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)