京元電3月營收26.66億元寫新猷 Q1也衝次高

封測大廠京元電 (2449-TW) 今 (8) 日公布 3 月營收 26.66 億元，月增 10.86%，年增 7.05%，累計第一季營收 76.31 億元，年增 8.99%；受惠 5G 手機處理器及相關晶片測試需求暢旺，京元電 3 月營收一舉改寫歷史新猷，也拉抬首季營收創次高。

京元電去年下半年由於華為海思受美國禁令影響，營收成長動能趨緩，不過，隨著空缺產能被其他客戶包下，去年底調配後的新產能正式開出，推升今年首季營收淡季不淡。

展望後市，隨著 5G 手機晶片滲透率逐步提升，加上大客戶聯發科 (2454-TW) 市占節節攀揚，測試需求將再優於第一季，推升第二季營收挑戰單季新高，超越去年同期寫下的紀錄。

此外，由於客戶訂單持續湧入，京元電與其他測試廠也開始調漲每小時測試價格，且隨著 5G 晶片涵蓋 Sub 6 與毫米波規格，以及採用 5 奈米製程，整體測試過程越趨複雜，有助提升測試銷售單價，有助獲利表現。

法人估，京元電今年營收年增約 1 成，續創歷史新高，且因產品組合優化、漲價效益，毛利率估達 30% 以上，獲利成長幅度再優於營收。