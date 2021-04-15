車王電台中新廠Q4量產 將加速拓展電動商用車版圖

車用零組件廠車王電 (1533-TW) 今 (15) 日召開法說會指出，台中港新廠預計 7 月取得使用執照並進行設備安裝，第四季試量產，12 月正式營運，將出租於旗下電動商用車廠華德動能(2237-TW)，而華德動能正洽談合作中的車輛數超過百輛，未來將添營運動能期。

華德動能由車王電持股 52.18%，車王電指出，台中港新廠完成後將是東南亞最先進電動商用車廠，年產能可達 1700 台電動巴士整車、底盤三電 7000 套，由於華德動能已取得交通部首批電動大客車示範型業者資格，洽談合作中的車輛數超過百輛。

車王電說明，第一季合併營收下滑 2.9%，主要是受車用晶片、鋰電池等材料短缺交貨期延長，以及歐洲客戶疫情衝擊等影響，展望後市，在車用電子需求持續暢旺下，將擴大爭取車用發電系統 OES 客戶，並加強 TPMS 出貨。

車王電主要產品有汽車電子、汽車及產業鋰電工具、電動商用車電能及電控系統，以及電動巴士，第一季汽車電子營收占比近 70%，汽車及產業鋰電工具則占近 30%，若就地區別來看，美國市場過往營收均占約一半。

儘管電動商用車電能和電控系統出貨占比仍低，車王電表示，將持續爭取控制模組銷售予國外電動載具市場，並加速智慧充電系統推廣。

車王電認為，下半年缺貨與物流問題可望紓緩，全年營運將穩定成長。