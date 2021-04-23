中化抗菌洗手乳生菌數超標 4萬瓶已下架回收

中化 (1701-TW) 去年初生產三批綠的抗菌洗手乳生菌數超標，總經理孫蔭南今 (23) 日出面致歉表示，收到主管機關通知後，總共 4 萬瓶均已在一個月內下架回收，另外，產線增加兩道清洗程序，現有市面上相關產品安全無虞。

中化去年初生產三批「綠的 GREEN 抗菌洗手乳」，後續接到桃園衛生局通知後，立即啟動下架程序，並在 1 個月內將 4 萬瓶洗手乳回收、銷毀。

孫蔭南指出，初步判斷，洗手乳瓶器受到汙染、保存不當，目前該產品生產線增加兩道清洗程序，分別為高壓氣洗與 75% 酒精洗瓶，且會經過多項檢驗項目，包括原物料進場檢驗、水質抽驗、導電度檢驗、進行配製內料、半成品檢驗、產品首部前確認檢驗、填充抽樣檢驗、生產自主檢查、成品出貨抽驗，以及第三公正機構檢驗，確保消費者可安心使用。

中化強調，廠內除新增多項檢驗外並逐批送第三公正機構檢驗，至今檢驗結果皆合格，符合化粧品衛生安全管理法規範。各項產品皆依照「化粧品優良製造準則」及「國際標準組織化粧品優良製造規範」。

中化 3 月營收 6.22 億元，月增 19.02%、年減 14.55%；第 3 季營收 20.09 億元，季減 7.12%、年減 4.6%。