兆豐銀基金自行質借上路4個月 申請規模近2億元

銀行的「自行質借」業務繳出亮眼成績單，兆豐銀行「自行質借」業務提供基金債券受益權質借，上路不到半年，申請規模已經逼近 2 億元。

所謂的「自行質借」是指客戶可將在兆豐銀行所申購的特定基金做為擔保品，向兆豐銀行申辦質借業務，根據統計，該業務自 1 月開辦以來，廣受專業投資人詢問，申請規模已近 2 億元。

兆豐銀表示，過去特定金錢信託受益權質借，受限於法規限制只能到其他銀行跨行辦理，但隨著金管會開放「自行質借」承作後，投資人就可在既有的往來銀行直接辦理「自行質借」業務，不僅增加投資人資金運用的靈活度與便利性，也同時提高銀行的承作意願。

但要注意的是，各銀行對基金債券「自行質借」業務之承作範圍及條件不一，有的銀行只承作境內外基金及外國債券，不承作外國股票的質借，貸放成數則依各銀行鑑估方式及放款條件而定，最高可貸 5 成。

兆豐銀行表示，「自行質借」業務可協助投資人長線持有基金債券，避免因臨時的資金需求，被迫提前贖回變現，對銀行來說，除了協助客戶維持既有的資產規模，強化財富管理業務外，也能增加銀行放款業務量，提升客戶與銀行間的黏著度。

此外，為避免投資人過度擴大財務槓桿，基金質借也禁止二度質借，也就是投資人第一次質借所貸得的資金，雖然可以再次進行投資，但再投資買入的基金債券就不能再向同一銀行設質申請借款。