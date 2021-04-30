阿斯特捷利康向FDA申請授權恐延遲1個月

儘管阿斯特捷利康 (AstraZeneca，又稱 AZ) 的疫苗已經在多個國家推出，但是至今卻仍未獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 的使用授權。有知情人士表示，AZ 公司一直在努力收集申請美國批准所需的全部數據，但是卻遇到了一些麻煩，將會推遲 1 個月向 FDA 進行申請。

AZ 在上個月表示，預計將在 4 月中旬向美國 FDA 申請疫苗的緊急使用授權。不過有知情人士透露，AZ 近最近向美國官員表示，可能需要到 5 月中旬才能完成對 FDA 審查的申請。

知情人士表示，其中一項特別耗時的資料收集，是針對英國近 4 個月的疫苗接種數據收集，包括疫苗功效、病毒傳播和安全性統計數據，增加了 AZ 提交數據申請的複雜性，並可能延長 FDA 審查的時間。

目前 AZ 疫苗已獲得多國批准，並在全球範圍內大量使用，包括歐洲、亞洲和拉丁美洲的大部分地區。但是在美國獲得使用的速度卻落後於競爭對手，像是輝瑞 (PFE-US)、莫德納 (MRNA-US) 和嬌生 (JNJ-US)。

美國衛生部官員曾公開表示，美國已訂購了足夠多的已批准注射疫苗，因此可能不需要 AZ 的疫苗。但是 AZ 的高管們還是希望獲得 FDA 的認可，以增強人們對該疫苗的信心。

歐盟在日前對 AZ 發起法律戰，控訴該公司延遲疫苗交貨。歐盟指控，阿斯特捷利康提供歐盟 27 個成員國的新冠疫苗數量，遠遠少於最初的承諾。

阿斯特捷利康一月因供應鏈問題，將第一季交付歐盟疫苗數量減少 60%，這導致歐盟原先預計今年第一季將接種 1.2 億劑疫苗，但只接種了約 3,000 萬劑。歐盟預計第二季阿斯特捷利康將提供 7,000 萬劑 AZ 疫苗，低於最初預期的 1.8 億劑。