Fed維持利率不變 美元將走弱？

主要貨幣最新預測

資料來源：湯森路透

美國聯邦準備理事會 (Fed) 在今年 4 月會議如預期決議維持利率於 0-0.25% 及每月購買 1,200 億美元政府債券規模不變，政策聲明稱經濟前景面臨的風險仍存在，Fed 主席鮑威爾則表示，現在不是談論縮減資產購買規模的時候，但承認美國經濟復甦不斷增強，通貨膨脹正在上升。

去年，全美國受新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情影響而封鎖，期間各種商品價格受到衝擊，但隨著越來越多美國人接種疫苗，疫情得以舒緩，每個人從拜登政府發放的 1.9 兆美元救助計劃中得到 1,400 美元，可能會恢復外出用餐、旅遊等消費，支出突然增加，預計將推高機票到木材、汽車、尿布等各種商品價格，從而令美國通貨膨脹率上漲，並顯得相對格外強勁。

Fed 關注通貨膨脹預期

資料來源：湯森路透

從上圖來看，Fed 一套新的通貨膨脹預期指數綜合了二十二個調查及市場指標，該指數近期突破了 Fed 的 2% 通貨膨脹率目標，為 2018 年中以來首見。

部分分析認為，美國房屋價格觸及紀錄高點、房租上漲、醫療服務價格攀升，就業市場趨緊及薪資水平可能開始上漲，都為通貨膨脹提供了上漲動力。

通貨膨脹率將是影響美國的貨幣政策進程和經濟前景的主要因素之一，未來亦可能對美元走勢產生影響。

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