王國材：華航機師染疫影響印度撤僑 可改搭日航返台

印度新冠肺炎疫情失控，外交部駐印度代表處已有 8 人確診，交通部長王國材今 (10) 日表示，由於目前華航有 300 名機師在集中檢疫所或居家檢疫，因此無法安排包機撤僑事宜，台僑可以搭乘日航到日本轉機返台。

印度 COVID-19 單日新增確診人數超過 40 萬、死亡人數 4000 多人，截至 10 日上午，全印度累計高達 2229 萬人確診， 24.2 萬人死亡，整體病死率近 1.1%，引發當地台僑、台幹恐慌，各國都已陸續展開撤僑事宜。

有 41 名國人及 3 名持居留證外籍者 8 日搭乘日本航空，從印度飛往日本再轉機返台，另一架醫療專機也搭載 2 位染疫外交官回台治療，截至目前，外交部駐印度代表處已有 8 人確診。

王國材指出，原先討論的印度撤僑包機由華航執飛，但因為華航現在有 300 名機師在集中檢疫所或居家檢疫，計畫受到影響，華航長程航班都有減班，是因應現行狀況的處置措施，國際航線由其他航空公司頂替，建議僑民可透過日航搭機到日本後，再轉機返台。

根據交通部報告，華航機師 1279 人，至 5 月 9 日完成 1258 人的核酸檢測 (PCR) 及血清篩檢，約 98%，剩下 21 人預計 10 日全數完成篩檢；至於疫苗施打進度，機師已完成 447 人、35% 接種，空服員則有 750 人、 23% 接種。