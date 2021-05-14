〈美股盤後〉道瓊收紅400點 告別連三黑

週四 (13 日) 美股自昨日暴跌中回神，恐慌指數 VIX 回落，美元下滑，十年期美債殖利率續升，科技股漲勢受些許抑制，價值股領跑大盤，道瓊收紅逾 400 點，結束連續三個交易日下滑走勢。

美國總統拜登週四表示，在與共和黨資深參議員進行富有成效的會晤後，下週將進行更多基礎建設談判。共和黨參議員卡皮托 (Shelley Moore Capito) 稱，會談取得了真正的進展。

地緣政治消息方面，美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 週四表示，美國需要新的貿易法工具來阻止中國對美國主要高科技產業的反競爭威脅，而不是在損害發生後才做出反應。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.60 億例，死亡數突破 333 萬例，美國累計確診超過 3284 萬例，累計死亡數超過 58.4 萬。印度累計確診超過 2370 萬例，巴西累計確診 1535 萬例。

週四美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 宣布新的疫情防控指導，完全接種新冠疫苗的美國人，無論在室內或室外將無需配戴口罩和保持社交距離。

週四 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 433.79 點，或 1.29%，收 34,021.45 點。

標普 500 指數上漲 49.46 點，或 1.22%，收 4,112.50 點。

那斯達克指數上漲 93.31 點，或 0.72%，收 13,124.99 點。

費城半導體指數上漲 42.79 點，或 1.50%，收 2,893.94 點。

標普 11 大板塊僅能源板塊見黑。(圖片：finviz)

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