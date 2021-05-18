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〈美股13F報告〉Q1大戶投資青睞價值股 買進金融、能源、消費等產業 

鉅亨網編譯余曉惠
Q1大戶投資青睞價值股 買進金融、能源、消費等產業   (圖:AFP)
Q1大戶投資青睞價值股 買進金融、能源、消費等產業   (圖:AFP)
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大型基金每季公布一次的持股變動「13F 報告」陸續出爐，路透整理各家呈交的資料後發現，第 1 季債券殖利率上升期間，一些大型基金買進價值股和特殊目的收購公司 (SPAC)，並減持一些已經大漲的科技股，獲利了結。

避險基金正在轉進價值股，布局隨著經濟成長階段上揚的金融、原物料、消費等類股。例如知名維權避險基金 Third Point 第 1 季新增持股包括二手車商 Carvana(CVNA-US)、叫車公司 Uber(UBER-US)。

Epoch Investment Partners 加碼能源股，包括埃克森美孚 (XOM-US)、Pioneer Natural Resources(PXD-US)，以及 Diamondback Energy(FANG-US)。

達里歐管理的全球最大避險基金橋水聯合 (Bridgewater Associates) 也在第 1 季新增以下持股：通用汽車 (GM-US)、化工能源商藝康 (Ecolab)(ECL-US) 和江森自控 (Johnson Controls)(JCI-US) ，另一方面則賣出部分媒體持股，如紐約時報 (NYT-US)、新聞集團 (NWS-US) 和 Discovery(DISCA-US)。

橋水基金創辦人達里歐。(圖:AFP)
橋水基金創辦人達里歐。(圖: AFP)

美國證券交易委員會 (SEC) 規定，資產超過 1 億美元的投資機構必須在每季結束的 45 天內，提交持有的美國股權與相關資金去向，也就是「13F 報告」，可以看出共同基金、避險基金、保險公司等投資大戶的布局和動向。

今年來羅素 1000 價值指數上漲 17%，羅素 1000 成長指數 (以蘋果、亞馬遜等科技股為主) 僅漲 3.5%，反映經濟重啟階段，價值股備受青睞。

但債券殖利率上升也反映通膨預期上揚，消費者和企業借貸成本升高，最近已促使一些共同基金經理人提高現金水位，並提高防禦性。

某些避險基金賣掉一些過去一年大漲的個股，代表他們認為這些股票未來漲幅有限。Epoch 清空 Under Armour(UA-US) 持股，UA 今年來累計上漲 34%，也把亞馬遜 (AMZN-US) 部位大幅減持約 46%。

Third Point 則把阿里巴巴 (BABA-US) 的部位全數出清。

SPAC 熱潮

SPAC 受到歡迎，Third Point 和同樣是維權基金的 Sachem Head 都加碼買進 FinTech Acquisition Corp V(FTCV-US)，以及醫療照護領域的 Orion Acquisition Corp(OHPA-US)。

老虎全球管理基金 (Tiger Global) 則買進 Revolution Healthcare Acquisition Corp 以及 Soaring Eagle Acquistion Corp，同時減持臉書 (FB-US) 的持股。

然而路透的分析顯示，今年來有超過 400 家公司借殼上市，但大多數 SPAC 股票的表現都輸給大盤。 

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