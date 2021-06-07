美非農不如預期 人民幣中間價升 109 基點 中止連四貶

美國非農就業數據不如預期，美債殖利率下滑，在美元指數走弱的情況下，週一 (7 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調升 109 基點，報 1 美元兌 6. 3963 人民幣。

近期人民幣對美元匯率回檔，民生銀行表示，這主要是受到美元指數走勢所左右。美元指數的變動和聯準會貨幣政策的預期有很大的相關性，且聯準會貨幣政策主要會受到總經數據的影響。

美國財政部長葉倫表示，近期美國物價上漲的趨勢將會漸漸減輕，不過她認為在今年下半年美國還是會出現較高的通膨率，約在 3%，但屬於暫時性的。

葉倫指出，美國總統拜登的 4 兆美元支出計劃對美國有利，這可能刺激通膨上升並最終使得利率上調，而略微的升息對美國經濟和聯準會有利。

此外，她又指稱美國勞動市場雖然有所改善，但要恢復到新冠疫情前的水準還有一段很長的路要走。她補充說美國可能會在明年某個時候回到充分就業狀態。

市場人士認為現階段人民幣雙向波動會形成常態，短線上人民幣走勢不會再度出現像是 4 月初至 5 月底的強升走勢。中金公司指出短線在岸人民幣可能重回 6.4～6.6 區間內震盪。

今日中國外匯交易中心將人民幣調升，不過受到 A 股開高走低影響，早盤人民幣走勢仍偏弱，報價不斷逼近 1 美元兌 6.4 人民幣。截至上午 9:51 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.39 人民幣，貶值 25 基點，貶幅 0.04%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣匯率日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.3981 人民幣，貶值 29 基點，貶幅 0.04%。

