日本5月461家企業破產 較去年同期高出6成

2021 年 5 月、日本全國共有 461 家企業破產，較去年同期高出 6 成，也是近 10 個月來首度轉增。背後原因與日本在去 (2020) 年同時期因嚴峻疫情進入緊急狀態有關，許多法律上的破產程序難以順利進行、導致當時的破產件數大減，也因而造成今 (2021) 年 5 月的破產件數出現大幅回彈。

《日本放送協會》(NHK) 在週二 (8 日) 的新聞報導中，引用日本徵信業者「帝國資料庫」的調查報告。數據顯示日本全國在 2021 年 5 月的時候，共有 461 家負債金額超過 1000 萬日圓的企業、向法院聲請破產，較去年同期多出 60.1%，也是近 10 個月以來首度出現增加。

之所以出現如此現象，與日本在去年 5 月時進入緊急狀態有直接關係。當時由於法院的業務處理能量縮小，與企業破產有關的法律程序也因而出現停滯現象，進而導致當月份的企業破產案件大幅減少。

當前許多日本中小企業因受疫情影響而在經營方面陷入困境，不過在無息、無擔保的紓困融資幫助下，以 5 月份的破產企業數量來看、則是 2000 年以來第二低的數字。

帝國資料庫表示，伴隨著新冠疫苗施打，人們開始期待經濟能夠恢復正常。但由於日本政府延長了緊急狀態的實施期間，許多企業的經營狀況也都相當嚴苛、其中又以都會區的餐飲店情況最為糟糕。擔憂到了今年後半，企業破產件數恐怕會出現明顯增加。